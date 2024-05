video suggerito

Cecilia Rodriguez a Da Vicino parla argentino con una ragazza, Moser: “Cosa ha detto? Ciao co*liona” Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Da vicino nessuno è normale ieri, lunedì 27 maggio, hanno ascoltato le esperienze dei presenti tra il pubblico riguardo i loro matrimoni. Un botta e risposta con una ragazza argentina ha fatto ridere tutti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ospiti di Da vicino nessuno è normale ieri, lunedì 27 maggio 2024, hanno intrattenuto il pubblico di Alessandro Cattelan. Prossimi alle nozze, hanno raccontato i dettagli del giorno speciale in programma per fine giugno, poi hanno ascoltato con il conduttore le esperienze del pubblico con i loro matrimoni. Davanti a una ragazza argentina, Cecilia Rodriguez ha usato un "intercalare che si usa in Argentina, ma non è carino", ha spiegato Ignazio Moser dopo il botta e risposta.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser prossimi alle nozze

"Ci sposiamo tra un mesetto, abbiamo un po' di ansia, stress organizzativo. È difficile, sono difficili le persone perché fanno mille domande. Mi chiedono le spese del viaggio, secondo me non si fa. Papà mi ha detto "Non ti sposare per questo". Anche la mia mamma" ha raccontato Cecilia Rodriguez prima che Ignazio Moser la interrompesse sorridendo: "Sono molto gradito in famiglia. Sono socievoli con me, però di fatto non è così". Ricordando, poi, le parole che Belen Rodriguez disse in puntata a Stasera c'è Cattelan, Cecilia ha contiuato: "Fa ridere perché lei ha detto che sposarsi è da presuntuosi. Comunque ho 34 anni". Alla domanda "Allora siete sicuri di volervi sposare?", l'argentina ha risposto: "Certo, per tutta la vita".

La gaffe con una donna argentina nel pubblico

Con Alessandro Cattelan hanno poi ascoltato i racconti divertenti delle coppie di coniugi presenti nel pubblico. Quando il conduttore si è avvicinato ad una ragazza argentina, ha chiesto alla Rodriguez di salutarla: "Mi viene da dirle hola boluda" ha detto il volto televisivo alla ragazza. "Cosa vuol dire?" ha allora chiesto Cattelan, a rispondere ci ha pensato Ignazio Moser: "Non è carino, in realtà. È un intercalare che loro usano in maniera carino, ma in realtà vuol dire ciao co*lione". L'ex gieffina argentina è scoppiata a ridere: "Dai, era carino".