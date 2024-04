video suggerito

Belen, la frecciatina a De Martino e la pace con Cattelan: “Non avrei voluto le corna. I soldi? Spendo troppo” Belén Rodriguez a Stasera c’è Cattelan. La showgirl si è raccontata: il rapporto “disastroso” con i soldi, il crollo dei mesi scorsi, l’amore sincero che sogna ancora. Ma anche la chat dei genitori: “L’ho abbandonata subito. Pensano che faccia così perché sono Belén? Non me ne frega”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Belén Rodriguez è stata ospite dell'ultima puntata di Stasera c'è Cattelan, trasmessa mercoledì 10 aprile. Il conduttore, all'inizio dell'intervista, ha precisato di averla aspettata a lungo: "Dovevi essere la prima ospite della prima stagione". La showgirl, allora, ha svelato: "Ma tu sai che non me l'hanno permesso? Chi? Se iniziamo così, ci cacciano". Cattelan ha ipotizzato che si riferisse all'esclusiva con Mediaset e Belén ha replicato: "Sono passaggi normali, mi è dispiaciuto perché sono sempre stata una tua grandissima fan".

Belén Rodriguez a Stasera c'è Cattelan

Alessandro Cattelan ha chiesto alla sua ospite cosa le avrebbe risposto dieci anni fa, se le avesse chiesto: "Quali sono i tuoi progetti per i prossimi dieci anni?". Belén Rodriguez ha replicato: "Avevo già un figlio, ma ti avrei risposto che avrei voluto figli e la vita di adesso ma con meno corna". E ha continuato:

Io sono una persona ottimista e soprattutto sono una persona che scorda. Io non perdono perché sono buona, io ti perdono perché mi scordo di quello che mi hai fatto. Mi arrabbio lì per lì, poi una volta che mi sfogo, sdrammatizzo e basta. Parlo in generale.

Alessandro Cattelan, nei mesi scorsi, aveva rimarcato come Belén Rodriguez si fosse tirata indietro all'ultimo minuto, dopo averla invitata nel suo programma ancora una volta. Il fatto che la showgirl stavolta si sia presentata, secondo il conduttore dimostra che non porta rancore nei suoi confronti. Belén ha annuito: "Non mi sono mai arrabbiata, anche perché ero in un momento in cui non capivo nulla", riferendosi al momento delicato in cui è caduta in depressione. Si sono abbracciati e Cattelan ha esclamato: "E pace fu".

I 40 anni di Belén Rodriguez

Il 20 settembre, Belén Rodriguez festeggerà i 40 anni. Al riguardo ha dichiarato: "Sto per compiere 40 anni e sono molto, molto contenta. Sinceramente credo che prima io fossi parecchio scema, adesso lo sono un po' di meno. Dal punto di vista dell'esperienza. Io ho sempre creduto di essere molto matura, ho fatto l'adulta. Adesso che sono arrivata a 40 anni, mi sono resa conto che facevo finta di essere adulta. L'esperienza è tutto. Le botte, le cose che uno non avrebbe voluto vivere, aiutano a diventare un'altra persona". E ha continuato:

Sto cercando di tornare un po' più ragazzina. Prima ero davvero tanto carica di responsabilità. È arrivato un momento della mia vita in cui non resistevo più e ho avuto un crollo gigante. Adesso so che le responsabilità vanno portate, ci rimane proprio questo: essere responsabili, essere maturi, ma non dimenticarci mai del bambino che c'è dentro di noi e farlo giocare.

Il matrimonio di Cecilia Rodriguez e la frecciatina a Stefano De Martino

Il 30 giugno, Cecilia Rodriguez sposerà Ignazio Moser. Con un pizzico di ironia, Belén ha assicurato di averle consigliato di non farlo. Poi, ha fatto riferimento alle parole dette da Stefano De Martino sul fatto che sia da presuntuosi sposarsi:

Se ho dato consigli a Cecilia per il matrimonio? Sì, di non farlo. L'altro giorno ho sentito una cosa molto divertente. Che il matrimonio è diventato per i presuntuosi. L'87% dei matrimoni finisce e pensare di far parte di quella piccola percentuale che rimane insieme è molto presuntuoso. Quindi (Cecilia) sei molto presuntuosa però fai bene. In realtà, non credo tanto nelle promesse, più che promesse a volte sembrano minacce. Però credo in un rapporto di lunga durata, di rispetto, di sincerità. Lo sogno e non smetterò mai di farlo.

Belen Rodriguez e il rapporto con i soldi

Belén Rodriguez, in chiusura dell'intervista, ha parlato del suo rapporto con i soldi: "Sono un grandissimo disastro. Ho speso molto di più di quello che avrei potuto fare. Sono una persona estremamente generosa. Sbagliando, quando me ne sono arrivati tanti, se non avessi avuto la mia Antonia non avrei saputo gestirli, in più non ho dato il valore giusto ai soldi. Se qualcuno se n'è approfittato? Sì, è capitato anche questo". Poi, un succoso aneddoto. Belén Rodriguez ha abbandonato sin da subito la chat dei genitori:

Io ho abbandonato subito la chat dei genitori, perché ho visto tre, quattro cose…mi sono completamente spaventata e ho deciso di non esserci. C'è mia madre, che ringrazio tantissimo per quello che fa per me. Sì, credo ci sia lei, ma non chiedo molto perché me ne vergogno un po' di non esserci, però non fa parte di me. Io sono un po' anarchica nell'allevare i figli. Pensano che faccia così perché sono Belen? Non me ne frega.