Belen Rodriguez ospite a Stasera c'è Cattelan: a settembre aveva rinunciato all'ultimo minuto Belen Rodriguez sarà ospite della puntata finale di Stasera C'è Cattelan, in onda mercoledì 10 aprile su Rai2. La showgirl avrebbe dovuto partecipare allo show già lo scorso settembre, ma aveva disertato l'ospitata per "motivi di salute". Una spiegazione che non aveva convinto del tutto Cattelan, il quale le aveva lanciato una frecciatina.

A cura di Elisabetta Murina

Mercoledì 10 aprile, in seconda serata su Rai2, va in onda la puntata finale di Stasera C'è Cattelan. Tra gli ospiti della serata ci sarà anche Belen Rodriguez, che a settembre aveva disertato la partecipazione al programma di Alessandro Cattelan. Un'assenza che, al conduttore, non era passata inosservata.

Perché a settembre Belen non si era presentata a Stasera C'è Cattelan

Belen Rodriguez sarà ospite di Alessandro Cattelan nella puntata conclusiva di Stasera C'è Cattelan, che andrà in onda mercoledì 10 aprile. In realtà, la showgirl avrebbe già dovuto partecipare al programma lo scorso settembre, in occasione di una delle prime puntate di questa edizione. All'epoca, però, Rodriguez aveva disertato l'ospitata nel programma e Cattelan aveva fatto sapere che l'assenza era dovuta a motivi di salute. "Doveva venire Belen, eravamo tutti d'accordo, mi aveva detto ‘ci divertiamo eh', poi non ha più risposto al telefono, ha fatto come Lukaku", aveva spiegato il conduttore ospite di Caterina Balivo.

La frecciatina di Cattelan a Belen

Cattelan non aveva digerito del tutto la mancata presenza di Belen Rodriguez nel suo programma, tanto che le aveva lanciato una frecciatina proprio durante una puntata di Stasera C'è Cattelan. Anche se diceva di aver creduto ai suoi problemi di salute, una storia pubblicata dalla showgirl su Instagram qualche giorno prima l'aveva fatto piuttosto insospettire. Si trattava di una foto che mostrava Rodriguez seduta a un tavolo mentre beveva un drink. "Eccola con un bicchiere, credo sia all’asl. Con la crisi dei medici ognuno si fa curare dove riesce. Se era un problema che si risolveva con l’alcol poteva venire qui. Quelle che si vedono saranno le mani del dottore", aveva ironizzato Cattelan. Qualche settimana prima, nel programma erano stati ospiti due suoi ex fidanzati, Corona e Stefano De Martino.

Gli altri ospiti della puntata finale di Stasera C'è Cattelan

Oltre a Belen Rodriguez, nella puntata finale di Stasera C'è Cattelan ci saranno anche Emis Killa, Marco Los e Matto Varini. In più, per il finale di stagione, il programma andrà in onda con un doppio appuntamento. Oltre a mercoledì 10 aprile, infatti, sarà trasmesso in seconda serata su Rai2 anche martedì 9 aprile con Daria Bignardi, Rocco Hunt e Rhove. Poi Cattelan tornerà in prima serata con il suo Da Vicino Nessuno è normale, in tre appuntamenti: 20 maggio, 27 maggio e 3 giugno.