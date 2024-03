Alessandro Cattelan sbarca in prima serata su Rai2 e svela il titolo del nuovo programma Alessandro Cattelan annuncia le tre prime serate che lo vedranno protagonista a maggio su Rai2. Il programma si intitolerà “Da vicino nessuno è normale”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Alessandro Cattelan sbarcherà in prima serata a partire dal prossimo maggio. Per il conduttore tre appuntamenti di prima serata su Rai 2 a margine di una stagione in cui ha consolidato la sua presenza e riconoscibilità presso il pubblico con due nuove edizioni di Stasera c'è Cattelan.

Proprio nella puntata del 20 marzo Alessandro Cattelan ha dato al pubblico la notizia delle tre prime serate, in realtà già svelate nelle scorse settimane da Rai, annunciando però il titolo, fino ad ora rimasto ignoto. Il nuovo programma di Alessandro Cattelan si intitolerà "Da vicino nessuno è normale", ma al momento nulla più si sa della trasmissione e la struttura che la caratterizzerà.

Per Cattelan il ritorno in prima serata

Non si tratta della prima volta in prima serata per Cattelan, che già nel 2022 aveva fatto il suo esordio su Rai1 con Da Grande, esperimento di one man show parzialmente riuscito, soprattutto in considerazione della scarsa notorietà del conduttore presso il pubblico Rai. Decisamente diverso il clima con cui verrà accolto a maggio, con quattro edizioni di Stasera c'è Cattelan all'attivo e un bagaglio di esperienza maggiore rispetto a due anni fa.

Voci di Sanremo per Alessandro Cattelan

E la prima serata per Cattelan sarà, inevitabilmente, un banco di prova per rispondere a quelle voci che lo vogliono candidato alla conduzione della prossima edizione del Festival di Sanremo. A investirlo ufficialmente ci aveva pensato Fiorello alcune settimane fa elo stesso Cattelan ne aveva parlato a Domenica In: "Sono partite speculazioni, ma non so niente. Sanremo è un'istituzione, se ti chiamano rispondi presente. Certamente è una cosa gigantesca, soprattutto per me che ho sempre mantenuto un profilo diverso, si tratterebbe di un quotidiano. Si tratta di un lavoro da affrontare come un gioco, una sfida, è il programma che unisce tutti. Sarebbe bello farlo per mia nonna che chiede se lavoro ancora".