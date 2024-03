Mostruosamente Villaggio, un documentario su Paolo Villaggio in prima serata su Ra “Mostruosamente Villaggio” è un documentario che rende omaggio alla vita e alla brillante carriera di Paolo Villaggio e andrà in onda venerdì 22 marzo in prima serata su Rai 3. Con Luca Bizzarri e le testimonianze di Diego Abatantuono, Adriano Panatta, Ricky Tognazzi e Alessandro Gassmann. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

“Mostruosamente Villaggio” è un documentario che rende omaggio alla vita e alla brillante carriera di Paolo Villaggio e andrà in onda venerdì 22 marzo in prima serata su Rai 3. Il documentario, prodotto da 3D Produzioni in collaborazione con Rai Documentari, vede la partecipazione di Luca Bizzarri.

Il documentario

Il documentario traccia il ritratto dello scrittore, attore, comico e conduttore televisivo narrandone l'incredibile ascesa e l’indimenticabile irruzione nelle domeniche degli italiani, con i modi poco urbani di un presentatore irriverente e personaggi assurdi come il professor Krantz. E ancora, il suo passaggio dalla televisione al cinema e l’uscita dei film di Fantozzi, personaggio che ha reso Villaggio un attore celebre, sia in Italia che fuori dai nostri confini. Il suo talento emerse ancor di più quando lavorò con registi del calibro di Federico Fellini, Ermanno Olmi, Lina Wertmüller e Gabriele Salvatores: un coronamento che culminò con la consegna del Leone d’oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1992, e che fu uno dei momenti più felici della sua vita.

Gli ospiti

Luca Bizzarri, genovese come Villaggio, è l'accompagnatore di questo documentario, nei luoghi della loro Genova tra aneddoti, memorie e ricordi mai raccontati. Tra gli ospiti che interverranno con il loro ricordo ci sarà Alessandro Gassmann, che ripercorre la lunga amicizia che legò Paolo a suo padre Vittorio; Ricky Tognazzi, che ricorda le cene a casa dei suoi, nelle quali Villaggio si divertiva e divertiva, sempre provocando; Adriano Panatta, che racconta dei loro dialoghi a volte surreali. E tante altre voci, come Diego Abatantuono, che racconta che i due ridevano “dalle 8 alle 10 ore al giorno”, approfondiscono il personaggio pubblico popolarissimo e l’uomo di vasta cultura e intelligenza che rivoluzionò la televisione italiana.