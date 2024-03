Su Mediaset torna la fiction, da marzo tre nuovi appuntamenti per la prima serata È in arrivo un’ondata di fiction su Canale 5. In prima serata, a partire da fine marzo, tornano alcune serie di cui due nuove produzioni: si tratta di Vanina – Un Vicequestore a Catania e Se potessi dirti addio, a cui si aggiunte la seconda stagione di Incastrati con Ficarra e Picone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

È già da qualche tempo che Mediaset ha riscoperto la produzione di fiction e, infatti, in questi anni diversi sono stati i titoli che hanno catturato l'attenzione del pubblico. Nelle prossime settimane, il palinsesto di Canale 5 si arricchirà con nuovi appuntamenti, con ritorni e nuove serie in grado di appassionare i telespettatori.

Vanina e Incastrai, due fiction nel cuore della Sicilia

Il primo appuntamento è quello con Ficarra e Picone, che arrivano con la seconda stagione di Incastrati, la serie che si trova su Netflix, approderà in prima serata su Canale 5 a partire da martedì 26 marzo. Per la serie del duo comico siciliano, composta di sei episodi, è prevista una doppia messa in onda, con la puntata finale di giovedì 28 marzo. Già la prima stagione ebbe un certo successo, conquistando un pubblico piuttosto consistente. Se in questo caso, quindi, si tratta di prodotti già visibili su altre piattaforme, ci sono però anche delle novità. La prima è Vanina – Un Vicequestore a Catania, con protagonista Giusy Buscemi, che racconta le indagini condotte dalle sezione omicidi della città siciliana. Stando a quanto riporta Davide Maggio, l'inizio della fiction dovrebbe essere mercoledì 27 febbraio.

Il ritorno di Gabriel Garko

Per concludere in bellezza la settimana, introducendo in programmazione un titolo nuovo di zecca, arriva anche Se potessi dirti addio. Si tratta della fiction che segna il ritorno al piccolo schermo di Gabriel Garko che recita accanto ad Anna Safroncik. La storia è quella di Marcello, un pianista, che ha perso la memoria e deve provare a ritrovare se stesso, provando a crearsi una nuova vita, partendo da zero, ma ovviamente non sarà così semplice come crede. Stando alle prime anticipazioni, sembra che la fiction debba andare in onda venerdì 29 marzo in prima serata. Non è detto, però, che in corso d'opera non ci siano ulteriori cambiamenti nel palinsesto Mediaset che riposizioneranno le fiction, soprattutto con l'arrivo dell'Isola dei Famosi.