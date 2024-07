Silvia Toffanin condurrà tre serate speciali a tema musica con i cantanti di Amici

Pizzaliks, il misterioso profilo che da qualche tempo fa da controcanto a Dagospia sul social X, anticipa che Silvia Toffanin condurrà tre show in prima serata con i cantanti di Amici.

Silvia Toffanin entra nel mondo di Amici. Nella serata di presentazione dei palinsesti Mediaset, filtra una notizia da parte di Pizzaliks, il misterioso profilo che da qualche tempo fa da controcanto a Dagospia sul social X. Secondo Pizzaliks, la cui identità sarebbe quella di una giornalista napoletana, Maria De Filippi e Silvia Toffanin, con il benestare di Pier Silvio Berlusconi s'intende, avrebbero raggiunto un accordo per il "prestito" di tanti talenti scuola Amici destinati a tre serate speciali a tema musicali condotte proprio dalla compagna (e presto moglie?) dell'amministratore delegato Mediaset.

L'indiscrezione arriva mentre si sta svolgendo la serata di presentazione dei palinsesti Mediaset a Cologno Monzese. Si tratterebbe di tre prime serate con il meglio della musica leggera italiana e con tantissimi cantanti, giovani e meno, nati nella fucina di Amici:

La Toffa, come tutti la chiamano a Cologno Monzese, condurrà , infatti, tre serate musicali speciali in cui si esibiranno cantanti cresciuti alla scuola di Amici e cantanti cresciuti altrove ma amici di Maria (il meglio della musica leggera italiana). Così l’aspirante signora Berlusconi, che Pier Silvio non si è ancora deciso a sposare, avrà un prima time protetto con i fiocchi. E tutti vivranno felici e contenti (l’annuncio ufficiale stasera alla serata palinsesti di Mediaset).