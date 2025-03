Mediaset a caccia del suo Stefano De Martino: chi sono i tre giovani conduttori in lizza

video suggerito

Sono mesi che, alla conduzione di Affari Tuoi, Stefano De Martino vince in termini di ascolti nell'Access prime time contro Striscia La Notizia. Motivo per cui Mediaset starebbe pensando a un'alternativa da proporre al tg satirico di Antonio Ricci. Alla conduzione, i nomi papabili sono quelli di tre giovani conduttori: ecco di chi si tratta.

A cura di Sara Leombruno

Sono mesi che, alla conduzione di Affari Tuoi, Stefano De Martino vince in termini di ascolti la sfida nell'Access prime time contro Striscia La Notizia. Motivo per cui Mediaset starebbe pensando a un'alterativa da proporre al tg satirico di Antonio Ricci. Alla conduzione, i nomi papabili sono quelli di tre giovani conduttori, che potrebbero avere le carte in regola per sfidare la concorrenza dello showman napoletano. Si tratta di Pierpaolo Pretelli, Diletta Leotta e Fabio Rovazzi.

Il piano di Mediaset per sfidare Stefano De Martino

Secondo Davide Maggio, numerose case di produzione starebbero provando già da tempo a sottoporre ai vertici di Cologno dei game show da proporre in alternativa a Striscia la Notizia. Pier Silvio Berlusconi vorrebbe puntare su un volto “giovane” della televisione e per sceglierlo ha fatto registrare tre puntate di prova de La Ruota Della Fortuna (visto che in quel momento gli studi erano liberi) a tre giovani conduttori.

Chi sono i tre giovani conduttori

Due nomi sono stati forniti da Santo Pirrotta nella newsletter Celebrity Watch su Vanity Fair e uno da Davide Maggio: si tratta rispettivamente di Pierpaolo Pretelli, Fabio Rovazzi e Diletta Leotta. Secondo quanto riportato dal giornalista di Vanity Fair, a Mediaset in tutta segretezza sarebbero state convocate due giovani leve: Pretelli e Rovazzi. I due avrebbero registrato separatamente due puntate zero de La Ruota della Fortuna. "Ma niente paura – si legge sulla newsletter – non sostituiranno Gerry Scotti che resterà saldo al timone del suo programma, quello del game era l’unico studio libero… Chi la spunterà?".

A questi nomi si è aggiunto anche quello di Leotta, come confermato da Davide Maggio. L'ex conduttrice de La Talpa sarebbe stata a Cologno Monzese Diletta Leotta per registrare una zero dello stesso show dei colleghi.