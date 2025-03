video suggerito

L'ignoto, il cast del reality di Rai2 condotto da Elettra Lamborghini: da Alessandro Matri a Soleil Sorge Il cast del nuovo adventure game di Rai2: Costanza Caracciolo; Emanuela Folliero; Francesca Manzini; Alessandro Matri; Soleil Sorge e Pino Strabioli.

A cura di Daniela Seclì

Rai2 ritenta la carta dell'adventure game. In arrivo un nuovo programma intitolato L'ignoto. Fervono i preparativi per la messa in onda del reality che sarà una delle novità della stagione autunnale. Inizialmente, il programma sembrava destinato a essere condotto da Simona Ventura. La conduttrice, tuttavia, avrebbe fatto un passo indietro. L'adventure game L'ignoto sarà condotto da Elettra Lamborghini e dal comico Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Nel cast, secondo quanto riporta DavideMaggio.it, anche Soleil Sorge, Alessandro Matri e volti televisivi come Emanuela Folliero e Pino Strabioli. Ecco chi sono i sei concorrenti de L'ignoto.

Il cast de L'ignoto: i sei concorrenti del nuovo programma di Rai2

Secondo DavideMaggio.it, sarebbe già stato definito il cast del nuovo adventure game di Rai2. A cimentarsi con L'ignoto, sei concorrenti che spaziano dal calcio, alla conduzione fino al mondo degli influencer. Il cast de L'ignoto è composto da:

l'ex calciatore Alessandro Matri;

l'influencer Soleil Sorge;

l'imitatrice e volto di Striscia la Notizia Francesca Manzini;

la conduttrice Emanuela Folliero;

l'ex velina di Striscia la Notizia Costanza Caracciolo;

il conduttore Pino Strabioli.

In onda in autunno con Elettra Lamborghini e Gianluca "Scintilla" Fubelli

Dopo il passo indietro di Simona Ventura, la conduzione del programma L'ignoto è stata affidata a Elettra Lamborghini – che abbiamo già visto cimentarsi in questo ruolo nel programma Only Fun – e al comico Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Quest'ultimo è reduce dall'esperienza a Pechino Express, a cui ha partecipato insieme alla moglie Federica Camba e hanno formato la coppia degli Spettacolari. Per assistere a L'ignoto dovremo attendere ancora un po'. Il nuovo adventure game di Rai2 andrà in onda in autunno.