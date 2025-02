video suggerito

Simona Ventura e il no al programma in prima serata su Rai2: "Rinuncia a L'Ignoto" La conduttrice, stando a quanto riportato da DavideMaggio.it avrebbe deciso di rinunciare al programma che dovrebbe andare in onda in prima serata su Rai2 in autunno.

A cura di Andrea Parrella

Simona Ventura potrebbe rinunciare a L'Ignoto. La conduttrice, prescelta dalla Rai per il nuovo adventure game destinato alla prima serata dell'autunno 2025, sarebbe pronta a dire no al nuovo impegno. A riportarlo è io sito DavideMaggio.it, secondo cui Ventura avrebbe deciso di rifiutare il programma che avrebbe potuto segnare il suo ritorno in solitaria in prime time.

Il possibile no di Simona Ventura alla prima serata

La motivazione secondo cui Ventura potrebbe dire di no alla conduzione de L'Ignoto è legata agli altri progetti settimanali della conduttrice, ovvero Citofonare Rai2 e Che Tempo Che Fa, entrambi in onda alla domenica. Scrive DavideMaggio.it: "Per prendere parte alle registrazioni del reality on the road, che si terranno in Calabria a marzo, Simona avrebbe dovuto rinunciare a sei puntate di entrambi i programmi."

Le parole di Marcello Ciannamea su Simona Ventura in prima serata

Una rinuncia che non è stata confermata né smentita dalla conduttrice, ma che potrebbe essere comprensibile anche in relazione alla difficoltà di riuscire ad avere un effettivo impatto in prima serata con un progetto di questo tipo, soprattutto se messo in onda su Rai2. Eppure su Simona Ventura la Rai sembra aver puntato sin dalla presentazione della stagione televisiva in corso. Era stato il direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea a spiegare, in un'intervista a Fanpage.it dopo i palinsesti dello scorso luglio, che il rilancio di Ventura in prima serata rientrasse tra i progetti dell'azienda per questa stagione.

Ed era stata a sua volta Simona Ventura a ribadire, mesi prima, la sua volontà di provare a riportare i reality in Rai, dopo che questo genere era stato boicottato dall'azienda per diversi anni. A quanto pare, invece, non sarebbero ancora maturi i tempi per il ritorno di Simona Ventura in prima serata. O, per lo meno, non con L'Ignoto.