Simona Ventura: "Saprei come far rinascere l'Isola dei Famosi. Tornerò in tv con Citofonare Rai2" Simona Ventura ha parlato degli impegni per la prossima stagione televisiva, da Citofonare Rai2 con Paola Perego al ritorno con Fabio Fazio. Poi ha dato il suo punto di vista sull'Isola dei Famosi: "Non è un format usurato, non mi permetto perché è in un'altra azienda. Se posso dire una piccola cosa, io saprei come farla rinascere ma non lo dico".

A cura di Elisabetta Murina

Simona Ventura è da poco convolata a nozze con Giovanni Terzi. La conduttrice si sta godendo il viaggio di nozze con il marito, giornalista e scrittore, prima del ritorno in tv nella prossima stagione televisiva. Intervistata da Superguida Tv, ha raccontato quali saranno i suoi impegni futuri e parlato anche dell'Isola dei Famosi, reality che ha condotto prima in Rai e poi su Canale 5 nel 2016.

Gli impegni televisivi di Simona Ventura per la prossima stagione

La conduttrice ha raccontato che tornerà, insieme a Paola Perego, con il programma Citofonare Rai2, giunto ormai alla quarta edizione. "Siamo felici, sarà sempre di più un'edizione comica", ha raccontato Ventura a proposito. E sulla mancata messa in onda dello show in prima serata ha spiegato: "L'appuntamento è saltato primo per mancanza di fondi, secondo perché noi facevamo Ballando on le stelle". Ventura tornerà anche al tavolo di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa sul Nove: "Questa è una cosa che mi piace moltissimo perché anche per lui è il terzo anno. E’ una quadra bellissima quindi sono molto contenta". La conduttrice ha anche qualche suggerimento da dare per l'Isola dei Famosi, reality che ha condotto per alcuni su Rai e nel 2016 su Canale 5: "Assolutamente, non è un format usurato. Non mi permetto perché è in un'altra azienda e quindi sapranno loro come fare. Però, se posso dire una piccola cosa, io saprei come farla rinascere ma non lo dico".

Il matrimonio con Giovanni Terzi

Lo scorso 6 luglio, la conduttrice è convolata a nozze con Giovanni Terzi con una romantica cerimonia al Grand Hotel di Rimini, alla presenza di amici, parenti e diversi personaggi dello spettacolo. Poco dopo la coppia è partita per il viaggio di nozze, organizzato nel Mediterraneo: "Sono stati 10 giorni di viaggio di nozze nella nostra bella Italia. C’è un posto che c’è rimasto nel cuore: Ventotene".