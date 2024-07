Matrimonio Ventura e Giovanni Terzi: il discorso di Milly Carlucci, il concerto di Giusy Ferreri e gli invitati Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono sposati ieri, 6 luglio, al Grand Hotel di Rimini. Milly Carlucci, testimone della sposa, ha parlato durante il rito ricordando la proposta del giornalista fatta in diretta tv, a Ballando con le stelle. Dopo il fatidico sì, la festa e la cena accompagnata dal concerto di Giusy Ferreri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Simona Ventura e Giovanni Terzi, dopo la grande festa a Milano dello scorso 26 giugno, si sono sposati ieri, sabato 6 luglio, al Grand Hotel di Rimini. Dopo la passeggiata all'altare con il papà, Rino Ventura, la celebre conduttrice televisiva ha giurato amore eterno al giornalista: a celebrare il rito Stefano Bonaccini, presidente della Regione, i testimoni, invece, Milly Carlucci e Marco Di Terlizzi. Dopo il fatidico sì, è iniziata la festa a ritmo di musica e buon cibo. A cantare Giusy Ferreri.

Il discorso di Simona Ventura e della testimone Milly Carlucci

Testimoni del matrimonio Milly Carlucci per la sposa e Marco Di Terlizzi per lo sposo. Durante il rito, la conduttrice di Ballando con le stelle ha parlato agli sposi e ai presenti ricordando la proposta di nozze fatta in diretta tv: "Carissimi Simona e Giovanni, per me è un onore enorme essere la vostra testimone. Ho una cosa che Marco non ha, sono anche una testimone oculare. Perché io c'ero a Ballando con le stelle quando, nei mesi che abbiamo trascorso insieme, Simona e Giovanni hanno fatto un percorso, tenendosi per mano con tenerezza, amore, incanto. C'ero nel momento della proposta, un momento che mi è rimasto, il momento più incredibile che abbia mai vissuto. L'emozione di quel momento, la vibrazione nell'aria, è stata una cosa che non avevo mai avuto la fortuna di vivere". A prender parola, dopo la testimone, anche Simona Ventura che con la voce rotta dall'emozione ha dedicato parole d'amore al neo marito:

Ti amo perché alla famosa cena che ci ha fatto incontrare le nostre anime si sono riconosciute. Ti amo perché dal momento che sei entrato nella mia vita ci siamo presi per mano e mi hai tirato fuori dalle sabbie mobili in cui mi ero impantanata. Ti amo perché non c'è ostacolo che non riusciamo a superare insieme, perché anche se sai che non ho mai letto un tuo libro non me lo fai pesare. Ti amo anche se preferisci l'aria condizionata di notte e io no . Ti amo perché sopporto un milione ma tu capisci prima che mi parte la brocca, ti amo perché come dice il nostro amico Jova hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

La festa dopo il rito: la cena e il concerto di Giusy Ferreri

Il menù del matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi

Enzo Miccio ha curato ogni particolare per il matrimonio di Giovanni Terzi e Simona Ventura, evento blindatissimo che si è svolto nel giardino del Grand Hotel di Rimini, monumento nazionale del 1994. Dopo il rito, è cominciata la festa a ritmo di musica e di buon cibo. Il menù a base di pesce è stato accompagnato dal concerto di Giusy Ferreri che si è esibita davanti agli sposi sulle note delle sue canzoni più celebri come Non ti scordar mai di me. È arrivata, poi, la torta nuziale di Iginio Massari, alta cinque piani, che è stata posizionata in spiaggia con un gioco di luci per il taglio. La festa sarebbe finita nel cuore della notte, scrive Leggo.

Gli invitati al matrimonio

Circa 200 sarebbero stati gli invitati al matrimonio. Tra questi non potevano mancare i colleghi e gli amici VIP degli sposi, Samuel Peron con la compagna Tania Bambaci, Alessandro Cecchi Paone, Carlo Cracco, Valeria Marini. Presenti i figli della Ventura, Caterina, Niccolò e Giacomo Bettarini, e quelli di Giovanni Terzi, Ludovico e Giulio Antonio, e anche Mariastella Gelmini. Assente, invece, Paola Perego, cara amica della sposa, ora accanto al marito Lucio Presta in convalescenza dopo un incidente.

Niccolò e Giacomo Bettarini