Incidente per Lucio Presta, operato dopo essersi ribaltato col trattore: "Sarà una lunga convalescenza" Il manager dei VIP Lucio Presta è stato vittima di un incidente mentre era alla guida del suo trattore. Sarebbe riuscito a mettersi sul fianco durante l'impatto per evitare di danneggiare gli organi interni: dopo il ricovero e l'operazione, sarebbe "in via di guarigione". La notizia di Novella2000.

A cura di Gaia Martino

Lucio Presta, uno degli agenti più influenti nel mondo dello spettacolo, è stato vittima di un incidente con il trattore. La notizia arriva da Novella2000 che fa sapere che l'ex manager di Amadeus è ora in convalescenza con costole fratturate e una spalla "messa malaccio". Stando a quanto si legge, sarebbe fuori pericolo di vita e già in via di guarigione. A causa dell'incidente, però, Paola Perego non parteciperà al matrimonio dell'amica e collega Simona Ventura e Giovanni Terzi, in programma per il 6 luglio.

La dinamica dell'incidente

Lucio Presta era alla guida del suo trattore nel terreno della sua proprietà nella zona della Sabina, nel Lazio, dove alleva mucche, scrive Novella2000, quando il mezzo si è ribaltato. Nell'incidente il manager dei VIP sarebbe riuscito a mettersi su un fianco, proteggendo gli organi vitali dall'impatto. Impossibile però rimanere totalmente illeso. Lucio Presta si sarebbe fratturato le costole e avrebbe una spalla "messa malaccio": è stato per questo motivo "immediatamente ricoverato" e sottoposto ad un intervento. Ora si troverebbe in convalescenza. "È in via di guarigione, ma la convalescenza sarà lunga", si legge. Il manager dei VIP ha rivelato alla rivista online: "Se non fossi riuscito a mettermi sul fianco mi sarei schiacciato gli organi interni".

Il sostegno di Paola Perego

Per Lucio Presta sono giornate difficili e accanto a lui, per dargli aiuto e sostegno, c'è la moglie Paola Perego. Scrive Novella2000 che a causa dell'incidente la coppia non parteciperà al matrimonio di Giovanni Terzi e Simona Ventura, in programma per il 6 luglio, e neanche alla festa pre-nozze del 26 giugno, che si terrà a Milano. Non un periodo candido per la coppia di coniugi che sta facendo i conti con le conseguenze dell'incidente dopo la lotta della conduttrice contro un tumore, un carcinoma al rene. "Lucio Presta si è preso la parte peggiore ed è stato straordinario nel sostenermi" raccontò in un'intervista a La stampa, e ora è lei a ricambiare il sostegno.