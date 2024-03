Dove si sposeranno Simona Ventura e Giovanni Terzi: hanno scelto l’hotel di lusso amato da Fellini Giovanni Terzi e Simona Ventura si sposeranno il 6 luglio: sono previsti oltre 1000 invitati al Grand Hotel di Rimini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Giovanni Terzi e Simona Ventura

Tutta Italia ha assistito in diretta alla proposta di matrimonio che Giovanni Terzi ha fatto a Simona Ventura il 9 dicembre 2023. Il giornalista si è inginocchiato dinanzi alla sua compagna durante la nona puntata di Ballando con le Stelle, a cui ha conduttrice partecipava come concorrente. Tra l'emozione generale, c'è stato il fatidico sì che condurrà la coppia dritta all'altare, dopo 5 anni d'amore. Per Simona Ventura sono le seconde nozze. È infatti stata sposata con Stefano Bettarini, che solo di recente ha svelato il vero motivo della rottura: il tradimento di lei.

Quando si sposeranno Giovanni Terzi e Simona Ventura

Simona Ventura a distanza di qualche mese dalla proposta di matrimonio, ha svelato alcune anticipazioni sulla festa che sta preparando. Ovviamente in questo momento è nel vivo della fase organizzativa e ha confidato alcuni dettagli su ciò che ha in serbo per i suoi ospiti a È sempre mezzogiorno, il programma di Antonella Clerici. La data già c'è: la conduttrice e il compagno diventeranno ufficialmente moglie e marito il 6 luglio. La lista degli invitati continua ad allungarsi: tra amici, parenti, colleghi del mondo dello spettacolo si è già arrivati a quota mille.

Giovanni Terzi e Simona Ventura

Cosa indosserà la sposa

Tantissima è ovviamente la curiosità in merito al look nuziale, ma sul vestito la futura sposa non si è sbottonata. Ha però rivelato di essersi affidata alle sapienti mani di Enzo Miccio: avrà un abito bianco, ma non troppo classico, qualcosa di più spettacolare in linea con la sua personalità certamente spumeggiante e grintosa. In linea con la tendenza del momento, ha anticipato di avere in mente più di un cambio d'abito. Di recente, molte spose vip hanno optato per outfit diversi, magari uno tradizionale per la cerimonia e uno sbarazzino per la festa. Hanno fatto così per esempio Francesca Ferragni, Nicoletta Manni, Marta Vincenzi, Alena Seredova (per lei addirittura 3 vestiti).

Giovanni Terzi e Simona Ventura

La location delle nozze

Simona Ventura e Giovanni Terzi festeggeranno assieme ad amici e parenti in una location esclusiva. Hanno scelto la cornice del Grand Hotel di Rimini, una struttura rinomata e di prestigio. La location, infatti, è strettamente legata a un nome di spicco del cinema italiano: è qui che alloggiava Federico Fellini quando da Roma tornava a casa, difatti oggi è anche sede di un centro culturale a lui dedicato.

Instagram @grandhotel.rimini

Ed è questo l'hotel che si vede in Amarcord (1973). È una tappa imperdibile, per un tour di Rimini alla scoperta del regista. L'hotel a 5 stelle ha una storia centenaria: l'inaugurazione risale al 1908 ed è monumento nazionale dal 1994. Nel 2007 è entrato a far parte del gruppo Batani Select Hotels della Famiglia Batani.

Instagram @grandhotel.rimini

Oltre alle camere e alle suite del Grand Hotel ci sono poi le 51 camere Classic, Superior e Junior Suite della Residenza Parco Fellini, il quattro stelle adiacente. Tantissimi i servizi offerti: diverse possibilità di scelta tra rinomati ristoranti, spiaggia, piscina, Spa, fitness center, tante opzioni per gli sportivi (canoa, equitazione, golf, minigolf, tennis).