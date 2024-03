Bettarini svela perché è finita con Simona Ventura: “Mi tradiva, l’ho scoperto con un investigatore privato” Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura, sostiene sarebbe stato proprio un tradimenti della conduttrice Rai a determinare la loro separazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Stefano Bettarini sostiene sia stato un tradimento della ex moglie Simona Ventura a determinare la fine del loro matrimonio. L’accusa arriva con un’intervista al Corriere della Sera cui l’ex calciatore ha raccontato la sua versione dei fatti a proposito della fine del loro matrimonio. “Mi hanno fatto passare come un donnaiolo perché era la soluzione più comoda, ero io quello mediaticamente più debole. Poi è venuto fuori che in realtà la separazione è avvenuta in seguito a un suo tradimento. Ingaggiai un investigatore privato, tenni la cosa nascosta per un po’ ma poi sbottai. Se avessi aspettato, avrei scoperto molto altro. La chiamai, dopo due secondi avevo il suo avvocato in casa”, sostiene l’ex calciatore che già in passato aveva fatto riferimento a un presunto tradimento da parte di Ventura.

La storia d’amore tra Stefano Bettarini e Simona Ventura

Risale al 1996 il primo incontro tra Simona Ventura e Stefano Bettarini. Lei era già conduttrice di programmi come Mai dire Gol, Scherzi a Parte e Festivalbar e, durante una vacanza in Sardegna, nota il calciatore. Bettarini aveva 24 anni, Simona 31 e tra loro scocca la scintilla. Due anni dopo, nel 1998, la coppia si sposa. Sono felici e innamorati, Ventura è già incinta del loro primo figlio, Niccolò, che nasce pochi mesi dopo le nozze. La crisi comincia nel 2004, anno in cui a Ventura viene affidata la conduzione del Festival di Sanremo. “Da lì è iniziato a rompersi qualcosa”, confesserà Bettarini anni dopo. Verso la fine dell’anno, i due affrontano la prima battaglia giudiziaria per la separazione, con il divorzio che arriva nel 2008.

La versione di Simona Ventura: “Io ho tradito una volta, lui tante”

Sarà Simona, anni dopo la separazione, a svelare che le nozze si sarebbero concluse anche a causa dei tradimenti. “Ho tradito solo una volta dopo otto anni di matrimonio, lui tante volte, io l’ho sempre saputo e gliene ho perdonate molte, anche con mie colleghe”, ha raccontato la conduttrice. I rapporti tra i due si interrompono del tutto, per entrambi comincia un periodo doloroso scandito da reciproche accuse. Nel 2018, però, arriva a sorpresa un riavvicinamento palese. Stefano e Simona non tornano a essere una coppia ma decidono di riavvicinarsi da amici per il bene dei loro figli. Lo stesso anno, Stefano partecipa in coppia con la compagna Nicoletta Larini all’edizione di Temptation Island Vip condotta proprio da Simona.