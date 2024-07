video suggerito

Simona Ventura e Giovanni Terzi in luna di miele, dove sono stati e chi c'era con loro Simona Ventura e Giovanni Terzi si godono le loro vacanze dopo il matrimonio dello scorso 6 luglio. I neo sposi si trovano in Costiera, insieme ad alcuni amici, ed è qui che trascorrono giornate all'insegna del relax, ma anche del divertimento.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo il matrimonio celebrato lo scorso 6 luglio, Simona Ventura e Giovanni Terzi sono partiti per la luna di miele. Nessun posto esotico, almeno per ora, per gli sposi, ma una vacanza all'insegna dell'amicizia e ovviamente dell'amore, da trascorrere in luoghi per loro amatissimi, come quelli della Costiera. Eccoli, infatti, beccati dal settimanale Chi, mentre si godono una giornata, tra risate, brindisi e divertimento.

La luna di miele in Costiera e con amici

A bordo di un lussuoso yacth, di oltre venti metri, noleggiato per l'occasione, la coppia insieme agli amici di sempre, coloro che hanno visto nascere e supportato il loro amore, Simona Ventura e Giovanni Terzi sorridono, beati, festeggiando ancora il giorno in cui si sono giurati amore eterno. Dopo sei anni insieme, come ha raccontato anche il giornalista, il matrimonio rappresentava un'unione ancora più viscerale e profonda, coscienti di quanto provassero l'uno per l'altra e di quanto avessero condiviso fino a quel momento. Eccoli, quindi, diretti con Giuseppe De Lorenzo e la moglie Karina, al ristorante Lo Scoglio, di Nerano, dove la conduttrice saluta affettuosamente la proprietaria che, sul finire del pranzo, le fa portare al tavolo una torta al cioccolato, la preferita di SuperSimo. La festa, poi, continua. Lo staff non si tira indietro quando si tratta di cantare e ballare, ma il vero divertimento arriva la sera, all'Anema e Core di Capri, dove la coppia si scatena a tempo di musica. Lì, nell'isola Azzurra, l'amico De Lorenzo insieme al fratello Ferruccio, possiede una bellissima villa.

L'emozione delle nozze

Il noto volto tv, in un'intervista rilasciata al settimanale, in occasione del matrimonio si era detta felice, appagata dell'evento di tutto quello che si era venuto a creare attorno a loro: "È stato emozionantissimo, sono tanti mesi che mettiamo tutto il nostro impegno per queste nozze e siamo felici, abbiamo sentito tanto amore intorno a noi". Un amore, il loro, che è cresciuto nel tempo, si è rafforzato ed è diventato qualcosa di imprescindibile nelle reciproche vite, d'altronde nessuno dei due ha mai nascosto il fatto che incontrarsi ha cambiato le loro prospettive, permettendogli di tornare a "pensare per due".