Valeria Marini lotta per conquistare il bouquet di Simona Ventura, la sposa: “Lo hai distrutto”

Al matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi ieri, sabato 6 luglio 2024, era presente anche Valeria Marini. La showgirl nata a Roma ma cresciuta a Cagliari è stata una delle protagoniste della serata: su Instagram, tra le stories, ha documentato l'evento arricchito, poi, dalla conquista del bouquet della sposa.

Come da tradizione, anche Simona Ventura durante il suo matrimonio ha fatto il lancio del bouquet. La conduttrice televisiva ha fatto il conto alla rovescia mentre era di spalle alle sue invitate single o non sposate prima di lanciare il mazzo di fiori. Nella confusione, Valeria Marini è riuscita a conquistarlo ma, dai video che circolano sui social, sembrerebbe aver prima battibeccato con un'altra invitata prima di stringerlo forte a sè: "Ma l'hai preso tu o Albertina? Me lo avete distrutto" ha, infatti, commentato la sposa. La showgirl sarda, dopo aver esultato, ha condiviso su Instagram una foto con i fiori. Al momento risulterebbe essere single, e chissà se il bouquet della sposa le porterà fortuna.

Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono giurati amore eterno ieri, al Grand Hotel di Rimini. La conduttrice televisiva si è emozionata durante la lettura della promessa: rivolgendosi al marito, gli ha elencato tutti i motivi per i quali lo ama. Questa la lettera:

Ti amo perché alla famosa cena che ci ha fatto incontrare le nostre anime si sono riconosciute. Ti amo perché dal momento che sei entrato nella mia vita ci siamo presi per mano e mi hai tirato fuori dalle sabbie mobili in cui mi ero impantanata. Ti amo perché non c'è ostacolo che non riusciamo a superare insieme, perché anche se sai che non ho mai letto un tuo libro non me lo fai pesare. Ti amo anche se preferisci l'aria condizionata di notte e io no . Ti amo perché sopporto un milione ma tu capisci prima che mi parte la brocca, ti amo perché come dice il nostro amico Jova hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.