Valeria Marini: "Ho lasciato io Gimmi Cangiano. Sta con Denny Mendez? Lei cerca visibilità" Valeria Marini rivendica la decisione di lasciare Gimmi Cangiano, deputato di Fratelli d'Italia. E sul presunto flirt in corso con Denny Mendez commenta: "Ma chi è? Cosa fa nella vita?".

A cura di Stefania Rocco

Valeria Marini rivendica la decisione di lasciare Gimmi Cangiano, deputato di Fratelli d’Italia con il quale ha fatto coppia fissa per qualche mese e che aveva recentemente svelato a Striscia la notizia di essere tornato single. Raggiunta da Adnkronos, la showgirl ha commentato: “Sono single. Sono stata io ad allontanarmi da Gimmi per una sua situazione sentimentale delicata ma ho preferito mantenere la massima riservatezza perché non ho bisogno di né di visibilità né di fare parlare della mia situazione sentimentale per farmi pubblicità. Con Gimmi abbiamo ottimi rapporti e siamo molto amici”. Marini e Cangiano erano stati fotografati per la prima volta insieme la scorsa estate in atteggiamenti intimi.

Valeria Marini: “Denny Mendez? Cosa fa nella vita?”

Quindi, a proposito delle indiscrezioni secondo le quali Cangiano starebbe frequentando l’ex Miss Italia Denny Mendez, reduce dalla separazione dal produttore cinematografico Oscar Generale, Marini ha aggiunto: “Ma chi è? Cosa fa nella vita? È una alla continua ricerca di visibilità. Ho sentito Gimmi e mi ha detto che è solo una bufala. A volte riemergono dagli abissi attaccandosi al carro della Marini”.

Gimmi Cangiano: “Con Denny Mendez siamo solo amici”

A intervenire per confermare la versione di Valeria Marini è stato lo stesso Cangiano: “Ho incontrato Lucci di Striscia che insisteva su Valeria e io per stoppare ho detto semplicemente che sono una persona single. Con Valeria ci siamo lasciati da un po' di tempo ma con lei ho un rapporto di amicizia straordinaria. Stiamo lavorando insieme per la riapertura del Salone Margherita”. E a proposito del presunto flirt in corso con Denny Mendez ha concluso: “Siamo solo amici ma non c’è alcuna relazione sentimentale”. Nessun commento è arrivato, almeno per il momento, da parte di Denny Mendez dopo le severe parole di Marini.