È finita tra Valeria Marini e Gerolamo Cangiano, il deputato di FdI: "Sono single" Raggiunto da Enrico Lucci di Striscia La Notizia, Gimmi Cangiano, deputato di Fratelli d'Italia, ha confessato di essere una "persona single". La scorsa estate era stato paparazzato con Valeria Marini durante uno scambio di baci.

Sarebbe già finita tra Valeria Marini e il deputato di Fratelli d'Italia Gerolamo Cangiano, detto anche Gimmi. La notizia arriva da Striscia La Notizia che racconta di un incontro tra Enrico Lucci e il politico, originario di Genova ma cresciuto a Caserta, nel quale sarebbe emerso lo scoop. Lo scorso luglio la coppia fu paparazzata durante uno scambio di baci e carezze. A Ponza, la scorsa estate, la passione era incontenibile, ma con il tempo sarebbe già svanita. "Sono una persona single" ha infatti dichiarato il deputato durante la presentazione del libro di Gabriel Garko alla Camera.

La rottura tra Valeria Marini e Gimmi Cangiano

Sarebbe dunque già finita la relazione tra Valeria Marini e Gimmi Cangiano, scrive in una nota stampa Striscia La Notizia. Il deputato di Fratelli d'Italia è stato intercettato da Enrico Lucci che è giunto alla Camera per un servizio dedicato alla presentazione del libro dell'attore Gabriel Garko moderata dal politico in questione. Nonostante l'incontro fosse stato organizzato dalla soubrette romana, il politico ai microfoni del tg satirico ha confessato di non essere impegnato sentimentalmente con lei: "Sono una persona single", le parole.

La storia salita alla ribalta la scorsa estate

La relazione tra Valeria Marini e Gimmi Cangiano è salita alla ribalta la scorsa estate. A luglio i paparazzi di Diva e Donna pizzicarono la coppia a Ponza, durante uno scambio di baci e carezze. Il settimanale descrisse la loro vacanza in barca nella quale, però, non erano soli bensì accompagnati da alcuni amici. La nuova fiamma per la soubrette romana arrivava dopo la fine della storia con Eddy Siniscalchi e alcuni flirt a lei attribuiti. Non si conoscono i dettagli della relazione con il deputato di Fratelli d'Italia, ma stando alle parole del diretto interessato, è già terminata.

Foto Diva e Donna