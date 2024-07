video suggerito

Valeria Marini nel cast de Il magico mondo di Billie, film internazionale con Alec Baldwin Alec Baldwin torna sul grande schermo con il film Il magico mondo di Billie, nelle sale dal 1° agosto. Accanto a lui, nel ruolo dell’assistente Ortensia, l’italiana Valeria Marini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo l’archiviazione ottenuta per l’accusa di omicidio colposo, Alec Baldwin torna al cinema. L’attore sarà protagonista del film di animazione a tecnica mista Il magico mondo di Billie, nella sale dal 1° agosto. Baldiwin interpreta il ruolo di Lord Domino, un perfido mago che ha come obiettivo quello di conquistare il mondo attraverso una sua invenzione. Accanto a lui, nel ruolo dell’assistente Ortensia, l’italiana Valeria Marini.

Il cast de Il magico mondo di Billie

Il film diretto da Francesco Cinquemani, il cui trailer è stato diffuso da qualche ora, è stato presentato durante il Taormina Film Festival. A produrlo Santo Versace e Gianluca Curti per Minerva Pictures e Iervolino & Lady Bacardi Entertainmen. Fanno parte del cast, oltre a Baldwin e Marini, anche William Baldwin, Elva Trill, Mia McGovern Zaini, Soraya Azzabi e Samuel Kay.

La trama de Il magico mondo di Billie

Il film racconta la storia di Bilie, una giovane ragazza intelligente che, dopo la morte della madre, si ritrova a vivere da sola con il padre. In seguito a un litigio con il genitore, viene avvicinata da due personaggi, Gregory e Florence (nel ruolo di due moderni Gatto e la Volpe) che la rapiscono promettendo di esaudire ogni suo desiderio. Billie viene portata al cospetto del perfido Lord Domino insieme ad altri bambini, utilizzati per alimentare la sua invenzione: una macchina che utilizza la tristezza dei ragazzini come carburante e che Lord Domino intende utilizzare per realizzare il proposito di conquistare il mondo. “Il film è una fiaba. Una fiaba moderna che richiama archetipi antichi. Il personaggio di Billie è infatti un incrocio tra Cappuccetto Rosso e Pinocchio, ma ha la rapidità e la padronanza di linguaggio di un bambino di oggi. Il film si rivolge ai bambini di tutte le età ed è una favola che combina l’azione dal vivo con l’animazione in CGI”, ha dichiarato il regista Cinquemani a proposito del film.