Arriva Mermaid Magic su Netflix, dall'ideatore delle Winx la serie sulla tutela dell'ambiente Dal 22 agosto su Netflix arriva la serie realizzata in computer grafica, Mermaid Magic, realizzata per sensibilizzare sulla tutela dell'ambiente. Ideatore della serie è Iginio Straffi, papà delle già note Winx.

A cura di Ilaria Costabile

Il 22 agosto arriva su Netflix, un nuovo titolo ideato da Iginio Straffi, il papà di uno dei cartoni più amati di sempre, le Winx. Si tratta di Mermaid Magic, la serie animata con la computer grafica, che sarà disponibile in tutti i paesi in cui il servizio streaming è attivo, a partire dalla penultima settimana di agosto e tratta una tematica importante come quella della tutela dell'ambiente.

Una serie per i più piccoli sulla salvaguardia dell'ambiente

La serie si ambienta a Mertropia, un universo sottomarino, in cui non manca ovviamente la magia, che serve da espediente per affrontare tematiche fondamentali come la salvaguardia degli oceani e, in generale, la necessità di tutelare nel modo migliore possibile il pianeta Terra. L'obiettivo di Mermaid Magic, infatti, è quello di incoraggiare, soprattutto i bambini, ad essere più consapevoli in merito alle questioni ambientali, insegnando anche anche le più piccole azioni possono fare la differenza. Per rafforzare ancor di più questo importante messaggio ecologico, fra i personaggi principali della serie ci sono anche due giovani biologi, attivi in un centro di salvataggio marino, che si impegnano per studiare e proteggere l'oceano e le sue creature.

Chi ha lavorato a Mermaid Magic

Protagonista di Mermaid Magic è la principessa Merlinda, affiancata dalle guerriere e amiche Sasha e Nerissa, che compiranno un viaggio sulla terraferma per combattere chi minaccia di prosciugare la magia degli oceani, attraverso mostri marini creati dall'inquinamento provocato dagli umani. Ideata da Iginio Straffi, la nuova serie prende vita grazie a un team artistico d’eccezione: hanno lavorato alla produzione lo studio di animazione Rainbow/Bardel (vincitore di un Emmy Award), gli sceneggiatori Rich Burns e Nancy Cohen, già affermati nel panorama mondiale per opere come Spirit: Avventure in Libertà, e Guy Bar'ely, lo showrunner di Kung Fu Panda e I Minion.