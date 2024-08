Il live action di Biancaneve al cinema nel 2025, dopo le polemiche sul film il trailer è uguale all’originale

video suggerito

Dopo l'annuncio del rifacimento di uno dei classici Disney più amati, ovvero Biancaneve, realizzato nella sua versione live action, la nota casa di produzione ha reso nota anche quando il film arriverà nelle sale. La data prevista è quella del 20 marzo 2025, come appare anche nel primo teaser trailer diffuso sui social.

Biancaneve e la Strega Cattiva prendono vita nel live action

Il film è stato diretto da Marc Webb e vede nei panni della protagonista l'attrice Rachel Zagler e in quelli della Regina Cattiva Gal Gadot, l'iconica Wonder Woman. Il primo trailer del live action diffuso dalla Disney è stato presentato al D23 Expo di Anaheim, l'evento annuale per i fan organizzato dalla casa di produzione, al quale hanno preso parte anche le protagoniste. L'interprete della nuova Biancaneve, che è stata la prima principessa ideata da Walt Disney, ha raccontato l'emozione di dar voce ad uno dei personaggi più iconici dell'infanzia:

È stato l'onore di una vita. Penso che qualsiasi giovane, qualsiasi bambina, se indossa un vestito da principessa Disney ed è come lei per un giorno, figuriamoci per sei mesi… è stata semplicemente l'esperienza più incredibile e non vedo l'ora di condividerla con tutti voi.

Anche Gal Gadot ha parlato della sua Grimilde dicendo: "È stato molto divertente fare qualcosa di completamente diverso da qualsiasi cosa avessi mai fatto prima. È deliziosa, è malvagia, è magica".

Le polemiche sul live action di Biancaneve

Sulla realizzazione del film, in realtà, erano sorte non poche polemiche. I puristi della fiaba Disney avevano contestato innanzitutto la scelta della protagonista, essendo Rachel Zagler un'attrice ispanica, quindi secondo alcuni non sarebbe stata fedele al ritratto della principessa con la pelle "bianca come il latte". Altra questione era nata attorno all'assenza dei nani, personaggi iconici della storia originale, che nel live action dovevano essere sostituiti da "creature magiche", proprio per non connotare gli attori con una terminologia discriminatoria. La scelta, però, sembra non sia andata effettivamente in porto, come si evince anche dalle immagini del trailer. Infine, anche il principe, sembrava fosse destinato a scomparire, ma anche in questo caso, il primo riassunto del film che si vedrà nel 2025, dice tutt'altro.