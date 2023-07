“Biancaneve e i 7 nani” senza nani: la rivoluzione Disney per rispettare tutti e non offendere nessuno Il Daily Mail ha anticipato le prime immagini dal set della nuova Biancaneve Disney: al posto dei sette nani, ci sono sette etnie differenti per non offendere la sensibilità di nessuna minoranza. Non ci sarà neanche il principe azzurro per una Biancaneve più moderna, pronta a cavarsela da sola.

Il nuovo rivoluzionario progetto della Disney è quello di realizzare un film su Biancaneve e i sette nani senza i nani. Dalle prime immagini in esclusiva sul Daily Mail, vediamo la protagonista, l'attrice di origini colombiane Rachel Zegler, essere seguita dalla compagnia di "nani". A ben vedere, però, di nano ce n'è solo uno ed il resto, tra uomini e donne, sembrano contenere tutte le possibili sfaccettature tra generi, etnie e, soprattutto, altezze.

La nuova Biancaneve Disney

Tra le novità della nuova Biancaneve Disney, leggiamo sul Daily Mail, anche l'assenza del Principe Azzurro. La storia, infatti, dovrebbe essere aggiornata e il bel fanciullo che salverà la protagonista non dovrebbe avere natali regali, molto probabilmente non dovrebbe esserci. In pratica, Biancaneve se la caverà da sola almeno stando a queste prime anticipazioni. La compagnia dei sette nani sarà invece sostituita da questi nuovi sette attori che saranno chiamati, all'interno della narrazione filmica, "creature magiche" per evitare di rinforzare ogni tipo di stereotipo. La Disney ha incassato dure critiche anche per aver affidato il ruolo a Rachel Zegler, considerato che la storia dei fratelli Grimmi rguardi una principessa tedesca. Tradizionalmente, la principessa dovrebbe essere bionda, ma anche il classico d'animazione Disney del 1937 scelse di puntare sui capelli neri). Il film sarà rilasciato nel marzo del 2024.

Il film è scritto dalla regista di Barbie

Questa nuova Biancaneve è scritta da Greta Gerwig, la regista di Barbie. Come si evince, il canovaccio sarà completamente diverso, incentrato su una Biancaneve "più forte" che sogna di diventare una leader. Anche Rachel Zegler ha rilasciato alcune dichiarazioni confermando che il film stava cercando una strada politically correct: "La storia aveva bisogno di essere rinfrescata".