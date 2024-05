video suggerito

Chi sono i finalisti dell’Eurovision 2024 e perché l’Italia è già in finale con Angelina Mango Il regolamento di Eurovision prevede che cinque paesi partecipanti abbiano accesso automatico alla finale di sabato 11 maggio. A questi si aggiunge il paese vincitore dell’ultima edizione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Eurovision 2024 è ormai al via. La manifestazione musicale che mette in competizione gli artisti in rappresentanza dei principali paesi del continente e non solo, partirà con la prima semifinale di martedì 7 maggio. Alla competizione prendono parte, in tutto 37 paesi, ma solo 26 avranno accesso alla finale. Tra questi 5 paesi, i cosiddetti Big Five, hanno già accesso automatico alla finale di sabato 11 maggio, ai quali va aggiunto un sesto finalista di diritto, ovvero il paese ospitante, vincitore dell'ultima edizione.

Chi sono i Big Five, i paesi finalisti dell'Eurovision 2024

Fanno parte della categoria dei Big Five Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito, paesi “privilegiati” nella competizione artistica europea in quanto storicamente hanno sostenuto per primi l’Unione Europea di radiodiffusione dal punto di vista economico e ancora oggi contribuiscono in grossa parte.

Perché Angelina Mango è già in finale

Per Angelina Mango, quindi, la finale è assicurata, visto che la cantante italiana, vincitrice dell'ultima edizione del Festival di Sanremo lo scorso febbraio, rappresenterà l'Italia all'Eurovision 2024 e quindi ha già l'accesso automatico alla serata finale di sabato 11 maggio. Nonostante ciò Angelina Mango si esibirà comunque prima della finale, precisamente nella seconda semifinale di giovedì 9 maggio, in onda su Rai2 e in streaming su RaiPlay a partire dalle ore 21.

Anche la Svezia si esibisce sabato 11 maggio

Oltre ai cinque paesi "fondatori" che hanno quindi l'accesso automatico alla finale di Eurovision, il regolamento della manifestazione prevede che si aggiunga il paese vincitore della precedente edizione della kermesse. Se l'anno scorso era toccato all'Ucraina, dopo la vittoria a Torino nel 2022, quest'anno è il turno della Svezia, dopo la vittoria di Loreen dello scorso anno.