Eurovision 2024, nessuna classifica per la prima serata: i 10 cantanti in finale Si è conclusa la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024, in onda martedì 7 maggio su Rai2. A esibirsi sono stati i rappresentanti dei primi 18 paesi in gara. Solo 10 (oltre ai due Big5 e al paese ospitante) coloro che hanno passato il turno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Si è appena conclusa la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024, in onda su Rai2 in diretta dalla Malmö Arena in Svezia, paese che lo scorso anno ottenne la vittoria con la canzone Tattoo di Loreen. Nel corso della prima semifinale in onda martedì 7 maggio sono stati 15 i paesi in gara a esibirsi, oltre al paese ospitante e a due dei Big 5. Solo 10 coloro (esclusi i Big5 e il paese ospitante già qualificati di diritto alla finale) che hanno passato il turno, qualificandosi per l’ambitissima finale di sabato 11 maggio. A commentare l’evento per Rai2 sono stati Mara Maionchi e Gabriele Corsi. A esibirsi, in ordine di uscita, sono stati:

1 Cipro – Silia Kapsis con Liar

2 Serbia – Teya Dora con Remonda

3 Lituania – Silvester Belt con Luktelk

4 Irlanda – Bambie Thug con Doomsday Blue

Regno Unito (Big Five) – Olly Alexander con Dizzy

5 Ucraina – Alyona Alyona & Jerry Heil con Teresa & Maria

6 Polonia – LUNA con The Tower

7 Croazia – Baby Lasagna con Rim Tim Tagi Dim

8 Islanda – Hera Björk con Scared of Heights

Germania (Big Five) – ISAAK con Always On The Run

9 Slovenia – Raiven con Veronika

10 Finlandia – Windows95man con No Rules!

11 Moldavia – Natalia Barbu con In The Middle

Svezia (Paese ospitante) – Marcus & Martinus con Unforgettable

12 Azerbaijan – Fahree feat. Ilkin Dovlatov con Özünlə Apar

13 Australia – Electric Fields con One Milkali (One Blood)

14 Portogallo – Iolanda con Grito

15 Lussemburgo – TALI con Fighter

I 10 cantanti e i gruppi che accedono alla finale dopo la prima semifinale

Solo 10 sono stati gli artisti che hanno passato il primo turno, qualificandosi per la finalissima di sabato 11 maggio, in occasione della quale dovranno sfidarsi con i restanti paesi qualificatisi per la finale e con i Big5 (Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna) e con la Svezia in qualità di paese ospitante. A passare il turno grazie al voto espresso attraverso il televoto (valido secondo le consuete regole che prevedono che nessun paese possa votare per se stesso) sono stati i seguenti artisti:

Serbia – Teya Dora con Ramonda

Portogallo – Iolanda con Grito

Slovenia – Raiven con Veronika

Ucraina – Alyona Alyona & Jerry Heil con Teresa & Maria

Lituania – Silvester Belt con Luktelk

Finlandia – Windows95man con No Rules!

Cipro – Silia Kapsis con Liar

Croazia – Baby Lasagna con Rim Tim Tagi Dim

Irlanda – Bambie Thug con Doomsday Blue

Lussemburgo – Tali con Fighter