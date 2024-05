video suggerito

Come si vota all’Eurovision 2024: il regolamento e il televoto Il 7 maggio ha inizio l’Eurovision Song Contest, con la prima semifinale, alla quale seguiranno la seconda del 9 maggio e la serata finale di sabato 11. Sono 37 i paesi partecipanti, la cui vittoria sarà decretata dal televoto e dai voti delle giurie. Ecco tutto quello che serve sapere per votare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Il 7 maggio ha inizio l'Eurovision Song Contest, che andrà in onda la prima semifinale, seguita dalla seconda prevista per giovedì 9 maggio e, infine, l'evento si chiuderà con la finale di sabato 11 maggio. Sono 37 i Paesi partecipanti e il vincitore viene stabilito attraverso il televoto e le giurie nominate dai vari paesi che concorrono alla vittoria, ma non è possibile dare il proprio voto per il paese per cui si gareggia.

Come votare all'Eurofestival

Votare all'Eurovision è piuttosto semplice. Basterà accedere all'app ufficiale dell'Eurovision Song Contes durante le semifinali e la finale che si terrà dal vivo. L'applicazione è disponibile per dispositivi iOs, Android e Windows. Coloro che voteranno dall'app potranno ricevere anche un videomessaggio dai loro artisti preferiti.

Chi vota dai paesi partecipanti all'evento, può farlo anche tramite telefono o SMS, attraverso i numeri che saranno diffusi dalle emittenti che manderanno in onda le semifinali, ma si possono trovare anche sul sito dell'Eurovision, nella sezione www.esc.vote. Anche chi vota da paesi che non sono partecipanti, può farlo tramite app o sito.

Ci sono, poi, delle tempistiche da rispettare. La votazione, per i paesi partecipanti, si apre poco prima dell'esecuzione della prima canzone e rimarrà aperta fino a circa 25 e 40 minuti dopo l'ultima canzone in gara. Nelle semifinali, la votazione si aprirà dopo l'esecuzione dell'ultimo brano e rimarrà aperta per circa 15-25 minuti.

Le giurie internazionali e i punteggi

Ciascuno dei 37 paesi in gara sarà rappresentato da un giuria. Ogni giuria si comporrà di cinque membri, aventi competenze professionali in ambito musicale, sono infatti musicisti, cantanti, autori. I criteri che serviranno loro per votare saranno l'originalità della canzone, la qualità dell'esecuzione sul palco, la capacità vocale di chi canta e l'impressione generale della performance. Ogni membro ha la facoltà di assegnare un certo numero di punti ai brani che preferisce: un punteggio da 1 a 7 alle canzoni dalla decima alla quarta, 8 punti alla terza, 10 alla seconda e 12 alla prima.

Come funziona il televoto e qual è il suo peso

Sarà possibile votare solo per la semifinale a cui prende parte il proprio paese, sebbene non si potrà votare per il rappresentate del paese di appartenenza. Per quanto riguarda gli spettatori dei Big Five (di cui fa parte anche l'Italia) e la Svezia che è il paese ospitante, che accedono direttamente alla finale, possono votare solo nel corso della semifinale, in cui si esibisce il proprio rappresentante. Per l'Italia, quindi, si vota nella seconda semifinale quando si esibisce Angelina Mango. Non si possono superare i 20 voti. Chi guarda Eurovision dai paesi che non partecipano al Festival può votare in ogni semifinale.

Cos'è il block voting

Con block voting si fa riferimento ad una tendenza, verificatasi anni addietro, in cui per alcune nazioni si assisteva ad un raggruppamento di voti, a causa della vicinanza geografica e non solo. Grazie allo strumento di analisi del televoto, si è arrivati ad osservare quanto alcune nazioni potessero essere favorite da alleanze politiche con alcuni paese e, di conseguenza, come l'Eurovision potesse assumere i contorni di uno strumento di osservazione politica.

Cosa succede in caso di parità all'Eurofestival 2024

Qualora dovesse esserci una parità durante la serata della finale, una volte che sono stati assegnati i punti dal televoto e dalle giurie, a conquistare la vittoria sarà la canzone che avrà ottenuto il punteggio più alto da tutte le Pubbliche Nazionali e del Pubblico ROTW.