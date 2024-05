Eurovision 2024, nessuna classifica per la seconda serata: i 10 cantanti in finale

video suggerito

Si è conclusa la seconda e ultima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024, andata in onda su Rai2 in diretta dalla Malmö Arena in Svezia. A condurre la serata per l’Italia sono stati Gabriele Corsi e Mara Maionchi. Nel corso dell’ultimo appuntamento prima della finalissima prevista per sabato 11 maggio, sono stati 19 i paesi in gara a esibirsi, compresi tre dei Big 5. Solo 10 coloro (esclusi i Big5 già di diritto in finale) che hanno passato il turno. A esibirsi, in ordine di uscita, sono stati:

Malta, Sarah Bonnici con Loop

Albania, BESA con TITAN

Grecia, Marina Satti con ZARI

Svizzera, Nemo con The Code

Repubblica Ceca, Aiko con Pedestal

Francia, Slimane con Mon amour

Austria, Kaleen con We Will Rave

Danimarca, SABA con SAND

Armenia, LADANIVA con Jako

Lituania, Dons con Hollow

Spagna, Nebulossa con ZORRA

San Marino, MEGARA con 11:11

Georgia, Nutsa Buzaladze con Firefighter

Belgio, Mustii con Before The Party’s Over

Estonia, 5MIINUST x Puuluup con (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Italia, Angelina Mango con La noia

Israele, Eden Golan con Hurricane

Norvegia, Gåte con Ulveham

Olanda, Joost Klein con Europap

I 10 cantanti e i gruppi che accedono alla finale dopo la seconda semifinale

Tra i 19 artisti in gara questa sera a qualificarsi per la semifinale sono stati i rappresentanti di 10 paesi. A essi si aggiungono gli artisti in gara per Spagna, Italia e Francia (paesi che appartengono al gruppo dei Big5). A passare il turno grazie al voto espresso attraverso il televoto (valido secondo le consuete regole che prevedono che nessun paese possa votare per se stesso) sono stati i seguenti artisti:

Lituania – Dons con Hollow

Austria – Kaleen con We Will Rave

Olanda – Joost Klein con Europap

Norvegia – Gåte con Ulveham

Israele – Eden Golan con Hurricane

Grecia – Marina Satti con ZARI

Estonia – 5MIINUST x Puuluup con (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Svizzera – Nemo con The Code

Georgia – Nutsa Buzaladze con Firefighter

Armenia – LADANIVA con Jako