Quanto costano i biglietti per l'Eurovision 2024: i prezzi per assistere alle semifinali e alla finale Le semifinali dell'Eurovision Song Contest 2024 si terranno martedì 7 maggio e giovedì 9 maggio, mentre la finale è prevista per sabato 11 maggio a Malmö in Svezia. I biglietti per assistere all'evento hanno un prezzo che varia da 43 euro a 331 euro.

A cura di Daniela Seclì

L'Eurovision Song Contest 2024 si tiene a Malmö in Svezia. Le semifinali sono previste per martedì 7 maggio e giovedì 9 maggio, mentre la finale che decreterà il vincitore andrà in onda sabato 11 maggio. In Italia l'evento sarà trasmesso da Rai2 (le semifinali) e da Rai1 (la finale). Il nostro Paese gareggia con Angelina Mango e la canzone La noia. Partecipano 37 Paesi, 15 si esibiranno durante la prima semifinale e 16 nella seconda semifinale. I biglietti per assistere all'evento hanno diverse fasce di prezzo, con un costo più basso per le prove e un costo più alto per lo spettacolo vero e proprio. Si va dai 43 euro per assistere alle prove della prima semifinale a un costo che oscilla da 287 a 331 euro per la finale di sabato 11 maggio.

Eurovision 2024, quanto costano i biglietti per le semifinali

Eurovision.tv, sito ufficiale dell'Eurovision Song Contest 2024, fornisce tutti i dettagli circa i biglietti per l'evento e il loro costo. Come facilmente intuibile, i costi variano a seconda dello spettacolo: se si assiste alle prove, il prezzo del biglietto è nettamente inferiore a quello dello show vero e proprio.

Prima semifinale di martedì 7 maggio:

Prove della sera di lunedì 6 maggio: prezzo da 43 a 70 euro;

Prove del pomeriggio di martedì 7 maggio: prezzo da 36 a 48 euro;

Semifinale di martedì 7 maggio: prezzo da 175 a 209 euro.

Seconda semifinale di giovedì 9 maggio:

Prove della sera di mercoledì 8 maggio: prezzo da 43 a 70 euro;

Prove del pomeriggio di giovedì 9 maggio: prezzo da 36 a 48 euro;

Semifinale di giovedì 9 maggio: da 175 a 209 euro.

Finale Eurovision 2024, i prezzi dei biglietti

Vediamo ora i prezzi dei biglietti per assistere alle prove della finale e allo show:

Prove della sera di venerdì 10 maggio: prezzo da 175 a 209 euro;

Prove del pomeriggio di sabato 11 maggio: prezzo da 90 a 121 euro;

La finale di sabato 11 maggio: prezzo da 287 a 331 euro.