Le prove di Angelina Mango all’Eurovision 2024: ecco cosa sappiamo dell’esibizione della cantautrice Angelina Mango ha provato per la seconda volta all’Eurovision Song Contest la sua canzone, La noia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Angelina Mango all'Eurovision Song Contest 2024 (ph Alma Bengtsson)

Si sono svolte le seconde prove generali di Angelina Mango all'Eurovision Song Contest di Malmo. Manca poco all'esibizione della cantautrice italiana, vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo, sul palco svedese, dove porterà La noia, in una versione leggermente ridotta, ma soprattutto esibendosi con un corpo di ballo che l'accompagnerà in una coreografia di cui si è cominciato a intuire qualcosa. Angelina ha provato con un abito diverso da quello delle prime prove e questa volta aveva un corpetto nero con delle rose rosse disegnate, dei collant e dei manicotti, sempre neri, con dei brillanti che impreziosivano tutto.

Dal teaser della seconda prova vediamo i movimenti della cantante, del corpo di ballo e della regia sul bridge della canzone, quindi quando dopo la ripetizione de La noia, Angelina canta "Muoio perché morire rende i giorni più umani, vivo perché soffrire fa le gioie più grandi Non ci resta che ridere in queste notti bruciate, una corona di spine sarà il dress-code per la mia festa" fino al ritornello che chiude la canzone. Si vede la regia seguire la cantante che avanza verso il pubblico, con i ballerini che rimangono a fare la loro coreografia alle spalle, la camera le gira attorno appena comincia il bridge, mentre stacca sul primo piano su "fa le gioie più grandi" per allontanarsi e mostrare tutto il palco con la coreografia.

Angelina ha anche mostrato alcune immagini dal backstage, prima di salire sul palco, quando fa il classico rito portafortuna ("merda, merda, merda") coi ballerini, prima di toccarsi tutti il sedere (altro must) e un altro video in cui scherza, apparendo – almeno a quello che si riesce a vedere sui social – abbastanza serena. Dalle foto rese disponibili dal sito ufficiale dell'Eurovision si vede anche un momento in cui la cantante canta stesa sul pavimento, ma non è chiaro, ovviamente, in quale momento avverrà. Angelina tornerà sul palco per le prove generali del mercoledì mentre giovedì presenterà – non per la gara – la sua canzone, in attesa dell'uscita ufficiale che avverrà sabato 11 maggio.