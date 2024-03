Eurovision 2024, le scalette delle semifinali: Angelina Mango canta prima della finale Le scalette delle due semifinali dell’Eurovision Song Contest 2024 che andranno in onda su Rai2 con Mara Maionchi e Gabriele Corsi alla conduzione per l’Italia: Angelina Mango si esibirà come quartultima nella serata del 9 maggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Sono state rese pubbliche le scalette delle due semifinali dell'Eurovision Song Contest in programma per il 7 e 9 maggio. L'evento sarà trasmesso su Rai 2 con Mara Maionchi e Gabriele Corsi alla conduzione per l'Italia, la finale dell'11 maggio, invece, andrà in onda su Rai1. Angelina Mango, vincitrice di Sanremo 2024 che rappresenta l'Italia, canterà La Noia nella seconda semifinale, come quartultima.

L’ordine di esibizione dei cantanti della prima semifinale di martedì 7 maggio

Silia Kapsis, in rappresentanza di Cipro, aprirà la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2024. Sarà lei la prima artista a salire sul palco a Malmo, chiuderà la serata, invece, Tali, del Lussemburgo. Ecco la scaletta in ordine di apparizione con Paese, nome dell'artista e della canzone:

1) Cipro (Silia Kapsis – Liar)

2) Serbia (Teya Dora – Remonda)

3) Lituania (Sylvester Belt – Luktelk)

4) Irlanda (Bambie Thug – Doomsday Blue)

4b) Regno Unito (Olly Alexander – Dizzy) – qualificato di diritto in finale

5) Polonia (Luna – The Tower)

6) Ucraina (Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria)

7) Croazia (Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim)

8) Islanda (Hera Björk – Scared of Heights)

8b) Germania (Isaak – Always on the Run) – qualificato di diritto in finale

9) Slovenia (Raiven – Veronika)

10) Finlandia (Windows95Man – No Rules!)

11) Moldavia (Natalia Barbu – In The Middle)

11b) Svezia (Markus & Martinus – Unforgettable) – qualificato di diritto in finale

12) Azerbaigian (Fahree feat. Ilkin Dovlatov – Özünlə Apar)

13) Australia (gli Electric Fields – One Milkali (One Blood)

14) Portogallo (Iolanda – Grito)

15) Lussemburgo (Tali – Fighter)

La scaletta con le esibizioni della seconda semifinale di giovedì 9 maggio

Giovedì 9 maggio, nella seconda semfinale dell'Eurovision, andrà in scena l'esibizione di Angelina Mango: la cantante, ex di Amici e vincitrice di Sanremo 2024, canterà quartultima. Questa la scaletta in ordine di apparizione:

1) Malta (Sarah Bonnici – Loop)

2) Albania (Besa – Titan)

3) Grecia (Marina Satti – Zari)

4) Svizzera (Nemo – The Code)

5) Cechia (Aiko – Pedestal)

5b) Francia (Slimane – Mon amour) – qualificata di diritto in finale

6) Austria (Kaleen – We Will Rave)

7) Danimarca (Saba – Sand)

8) Armenia (i Ladaniva – Jako)

9) Lettonia (Dons – Hollow)

9b) Spagna (i Nebulossa – Zorra) – qualificata di diritto in finale

10) San Marino (i Megara – 11:11)

11) Georgia (Nutsa Buzaladze – Fire Fighter)

12) Belgio (Mustii – Before the Party's Over)

13) Estonia (i 5miinust e i Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi)

13b) Italia (Angelina Mango – La noia) – qualificata di diritto in finale

14) Israele (Eden Golan – Hurricane)

15) Norvegia (i Gåte – Ulveham)

16) Paesi Bassi (Joost Klein – Europapa).