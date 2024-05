video suggerito

Eurovision Song Contest 2024: chi sono le conduttrici in Svezia e i presentatori in Italia L’Eurovision Song Contest 2024 si terrà a Malmö in Svezia da martedì 7 maggio a sabato 11 maggio. A condurre l’evento saranno la presentatrice Petra Mede e l’attrice Malin Åkerman. In Italia, la conduzione sarà affidata a Gabriele Corsi e Mara Maionchi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Eurovision Song Contest 2024, le conduttrici in Svezia e i presentatori in Italia

Eurovision Song Contest 2024 al via martedì 7 maggio a Malmö, in Svezia. La finale dell'evento è prevista per l'11 maggio. L'Italia parteciperà con la cantante Angelina e la canzone La Noia. L'evento, che andrà in onda in prima serata su Rai2 il 7 e il 9 maggio e su Rai1 l'11 maggio, sarà condotto dalla presentatrice Petra Mede e dall'attrice Malin Åkerman. In Italia, invece, la conduzione è stata affidata a Gabriele Corsi e Mara Maionchi.

Le presentatrici Petra Mede e Malin Åkerman

Petra Mede conduce l'Eurovision Song Contest per la terza volta

L'Eurovision Song Contest 2024 a Malmö, in Svezia, sarà condotto da Petra Mede e Malin Åkerman. Petra Mede ha 54 anni ed è una delle più note conduttrici svedesi. Ha presentato l'Eurovision Song Contest sia nel 2013, che nel 2016 quando è stata affiancata da Måns Zelmerlöw che aveva vinto l'anno precedente. Ha condotto vari eventi tra cui Melodifestivalen, QX-gala e il Premio dello Scarabeo d'oro oltre al suo programma Petra Mede Show. Petra Mede si è detta entusiasta di tornare su quel palco. A Eurovision.Tv ha dichiarato:

Immagina avere la possibilità di condurre Eurovision ancora una volta. È un onore incredibile. Dopo averlo condotto la prima volta da sola e poi con l'incantevole Måns Zelmerlöw al mio fianco, non vedo l'ora di lavorare con Malin. Non ci conoscevamo prima, ma ci siamo incontrate per questa occasione e mi ha già conquistata. Sarà una gioia lavorare con lei.

L'attrice Malin Åkerman condurrà l'Eurovision Song Contest 2024 con Petra Mede

Classe 1978, Malin Åkerman è un'attrice svedese. È nata a Stoccolma, ma è cresciuta in Canada. Attualmente vive a Los Angeles. Dato che suo padre vive a Falsterbo, in Svezia, per lei condurre l'Eurovision ha il sapore di un ritorno a casa. Ha preso parte a diversi film tra cui Lo spaccacuori, 27 volte in bianco, Watchmen, Ricatto d'amore, L'isola delle coppie e più di recente Rampage – Furia animale, L'ultimo colpo di mamma, Chick Fight e Slayers. A Eurovisio.tv ha dichiarato:

Non riesco a descrivere quello che provo. Sono entusiasta e al tempo stesso nervosa, ma in un modo positivo. Ho sempre amato l'Eurovision e essere parte di questo spettacolo fantastico insieme a Petra è un sogno che diventa realtà. Inoltre, Petra è una delle donne più divertenti che io abbia mai incontrato.

Chi sono i presentatori italiani che commentano l'evento

Gabriele Corsi e Mara Maionchi

I presentatori italiani che racconteranno all'Italia l'Eurovision Song Contest saranno ancora una volta il conduttore Gabriele Corsi e la produttrice discografica Mara Maionchi. Per Corsi questa è la quarta edizione al timone dell'evento e ironizza: "Voglio diventare il Pippo Baudo dell'Eurovision". Per Maionchi è la seconda esperienza dopo quella dello scorso anno. Reduce dalla polemica con Tiziano Ferro, ha commentato così nel corso della conferenza stampa:

Avrei voluto mantenere un rapporto con Tiziano Ferro, anche sentendoci una volta all'anno. Abbiamo veramente spinto tanto all’inizio, abbiamo fatto tanta fatica insieme, e mi sarebbe piaciuto ogni tanto un: “Ciao, come va?”, o un “Buon Natale”. Tutto qui, forse non ci siamo capiti e questo mi dispiace. Ho raccontato quella che secondo me era la verità sulla riconoscenza. Riconoscenza umana che preferisco a quella economica.