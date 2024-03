Israele cambia la canzone per partecipare all’Eurovision, via i riferimenti all’attacco di Hamas Eden Golan, cantante israeliana in gara all’Eurovision Song Contest 2024 per rappresentare Israele, cambierà il testo della canzone da portare a Malmo, in Svezia. Via dal testo di “October Rain” – che diventa “Hurricane” – ogni riferimento all’attacco di Hamas. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Israele rinuncia a presentare la canzone “October Rain” all’Eurovision Song Contest 2024. Dopo le richieste arrivate dall’Europa, che chiedeva alla cantante in gara per Israele, Eden Golan, di modificare il testo della canzone da portare sul palco di Malmo, in Svezia, l'Ente israeliano per le trasmissioni Kan ha accettato di inviare al giudizio dell'Ebu (European Broadcasting Union) la canzone “Hurricane”. Si tratta di un brano che ha la stessa melodia di “October Rain” – testo che Israele aveva inizialmente deciso di portare in gara – ma con un testo modificato affinché non contenga alcun riferimento all’attacco di Hamas del 7 ottobre scorso.

Che cosa diceva il testo di “October Rain”

L’Ebu aveva bocciato la canzone presentata da Israele, “October Rain”, perché conteneva riferimenti impliciti alla strage compiuta da Hamas il 7 ottobre scorso. In un passaggio del testo, l’artista Eden Golan parlava di “fiori”, termine che nel gergo delle Forze di difesa israeliane fa riferimento ai soldati caduti in guerra. In un altro verso, Golan cantava testualmente: “Non c'è più aria da respirare. Non c'è spazio. Me ne vado giorno dopo giorno. Sono tutti bravi ragazzi, uno per uno”. Versi che l’Europa ha ritenuto caratterizzati da connotazioni politiche e quindi non adatti al palco dell’Eurovision. L’Ente israeliano per le trasmissioni Kan ha precisato di “non condividere a tutt'oggi la posizione dell'Ebu, che ha annullato due nostre canzoni (‘October Rain' e ‘Dance Forever') sostenendo che avevano ‘un carattere politico'. Tuttavia abbiamo deciso di accogliere il consiglio giunto dal capo dello Stato Herzog, di fare gli aggiustamenti necessari per consentire ad Israele si essere presente sul palco dell'Eurovision”.

Eden Golan, la cantante israeliana in gara all’Eurovision Song Contest 2024

Eden Golan, la cantante che rappresenterà Israele all’Eurovision Song Contest 2024, è nata 20 anni fa a Tel Aviv. Aveva 5 anni quando si trasferì a Mosca insieme alla sua famiglia. Nel 2015 aveva già tentatori partecipare all’Eurovision rappresentando la Russia con una canzone in ebraico.