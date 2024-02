La noia di Angelina Mango è la canzone con più stream tra quelle di Eurovision 2024 La Noia di Angelina Mango è la canzone dell’Eurovision fino a ora più ascoltata in streaming su Spotify. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

Angelina Mango (LaPresse)

È La Noia di Angelina Mango la canzone più streammata tra quelle che per ora sono certe di contendersi il prossimo Eurovision Song Contest. In pochi giorni, infatti, la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2024 ha sbaragliato i concorrenti, piazzandosi, con oltre 11 milioni di stream su Spotify, in testa alla speciale classifica dei concorrenti che cercheranno di riportare nel proprio Paese il festival che negli ultimi anni ha avuto una spinta enorme anche nel resto del mondo, diventando uno degli appuntamenti più importanti per promuovere la propria musica oltre i confini nazionali.

Le canzoni dell'Eurovision con più stream

La canzone di Angelina Mango, che seguirà Due Vite di Marco Mengoni, che ha concorso l'anno scorso, ha raggiunto 11.6 milioni di stream su Spotify, con un incremento che le ha permesso di mettere il naso davanti a "Mon amour", la canzone di Slimane che rappresenterà la Francia che ha raggiunto 11 milioni di stream in tre mesi, essendo stata selezionata dalla tv pubblica francese lo scorso novembre durante il programma Journal de 20 heures su France 2. Insomma, La Noia è riuscita a mettersi in testa a questa speciale classifica a una settimana dall'uscita sulle piattaforme, con la terza canzone del gruppo, la spagnola Zorra dei Nebulossa, che ha ottenuto, al momento poco più di 6 milioni di stream (e non poche polemiche per il significato del titolo, che significa prostituta). Questa è la classifica top 5 provvisoria:

🇮🇹 La noia di Angelina Mango (Italia) – 11.6 🇫🇷 Mon amour di Slimane (Francia) – 11M 🇪🇸 Zorra di Nebulossa (Spagna) – 6.1M 🇺🇦 Teresa & Maria di alyona alyona & Jerry Heil (Ucraina) – 2.9M 🇫🇮 No Rules! di Windows95man (Finlandia) – 1.1M

Gli artisti favoriti dai bookmaker

Eppure, per i bookmaker i favoriti sono ancora una volta gli ucraini alyona alyona & Jerry Heil con la canzone Teresa & Maria che al momento sfiora i 3 milioni di stream, cercando di portare la vittoria in Ucraina, due anni dopo la Kalush Orchestra che vinse nel 2022 a Torino, mentre lo scorso anno fu Loreen a vincere, riportando in Svezia il premio. Ma gli scommettitori puntano forte anche sulla nostra Angelina mango che al momento è data al secondo posto, tra i favoriti per la vittoria finale