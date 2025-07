video suggerito

La scaletta del concerto 2025 di Marco Mengoni allo Stadio Dall’Ara: l’ordine delle canzoni a Bologna Stasera e domani, 5 e 6 luglio, Marco Mengoni si esibirà per il suo tour negli stadi al Dall’Ara di Bologna: in scaletta ci saranno canzoni come Voglio, Pazza musica,, Mandare tutto all’aria e Sto bene al mare. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marco Mengoni al Maradona di Napoli – ph Comunicarlo

Dopo il Maradona di Napoli e lo stadio Olimpico di Roma, Marco Mengoni arriva allo stadio Dall'Ara di Bologna per un doppio concerto, il primo si terrà stasera 5 luglio, il secondo domani, 6 luglio. Il cantautore continua il suo tour negli stadi, dove sta portando uno spettacolo imponente che parte dalla struttura della tragedia greca (con Prologo, Parodo, Episodi, Stasimi, Esodo e la Catarsi finale) e si prefigge di portare l'Opera nel pop, seguendo un percorso che racconta la fragilità della contemporaneità – e la sua, reduce da un anno buio – attraverso la musica che l'ha reso una delle popstar italiane più amate di questi ultimi anni. Uno spettacolo di musica, con scenografie imponenti, ballerini, cambi d'abito (anche il famoso corpetto) e soprattutto di uno show a parte che è quello che fanno i suoi fan durante le due ore e venti, circa, di concerto.

La scaletta del concerto di Marco Mengoni allo Stadio Dall'Ara di Bologna il 5 e 6 giugno

Marco Mengoni al Maradona di Napoli – ph Comunicarlo

Quello di Marco Mengoni è un concerto lungo che racconta un percorso fatto di tante sfumature, dal pop all'elettronica, passando per tanta black music, quella che Mengoni ama più di tutto, ci saranno i suoi successi più importanti, da Ti ho voluto bene veramente e Guerriero, passando per Voglio, Cambia un uomo, Luce, Due Vite, L'essenziale, Mandare tutto all’aria, Pazza musica, fino ai due bis con Sto bene al mare e Esseri Umani. A queste canzoni il cantante aggiunge, oltre alcuni messaggi per la pace – con tanto di bandiera della Palestina -, alcuni omaggi alla musica italiana e internazionale, da Jovanotti e Lucio Battisti, passando per i Duran Duran e i Soundgarden. Ecco la scaletta che Marco Mengoni sta portando nei concerti negli stadi italiani:

PROLOGO

Ti ho voluto bene veramente – Le cose che non ho – 2015

Guerriero – Parole in circolo – 2015

Sai che – Marco Mengoni Live – 2016

PARODO

La valle dei Re – Pronto a correre – 2013

Non me ne accorgo – Pronto a correre – 2013

Tutti hanno paura – 2022

No stress – Materia (Pelle) – 2022

Voglio – Atlantico – 2018

Muhammad Ali – Atlantico – 2018

EPISODI

Fuoco di Paglia – 2024

Cambia un uomo – Materia (Terra) – 2021

Luce – Materia (Terra) – 2021

Proteggiti da me – Marco Mengoni Live – 2016

In due minuti – Materia (Terra) – 2021

Un’altra storia – Materia (Prisma) – 2023

Tonight – Solo 2.0 – 2011

Hola – Atlantico – 2018

STASIMI

Due vite – Materia (Prisma) – 2023

L’essenziale – Pronto a correre – 2013

Mi fiderò – Materia (Terra) – 2021

La casa Azul – Atlantico – 2018

Onde – Marco Mengoni Live – 2016

Unatoka Wapi – Materia (Pelle) – 2022

ESODO

Un fiore contro il diluvio – Materia (Terra) – 2021

Proibito – Materia (Terra) – 2021

Non sono questo – Materia (Pelle) – 2022

Incenso – Materia (Prisma) – 2023

CATARSI

Mandare tutto all’aria – 2024

Pazza musica – Materia (Prisma) – 2023

Ma stasera – Materia (Terra) – 2021

Pronto a correre – Pronto a correre – 2013

Io ti aspetto – Parole in circolo – 2015

BIS

Sto bene al mare – 2025

Esseri umani – Parole in circolo – 2015