La scaletta del concerto 2025 di Cesare Cremonini allo stadio Dall’Ara: l’ordine delle canzoni a Bologna Stasera, giovedì 19 giugno 2025, Cesare Cremonini ritorna a casa per il primo dei due concerti nel suo stadio: il Dall’Ara di Bologna. Qui i brani con cui si potrebbe esibire già ascoltati nella doppia data allo stadio San Siro di Milano. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Questa sera, giovedì 19 giugno 2025, Cesare Cremonini terrà il primo di due concerti allo stadio Dall'Ara di Bologna, entrambi sold-out, come per tutto il tour. Il cantante aprirà il suo concerto alle ore 21 e non sono ancora stati annunciati gli ospiti per il ritorno a Bologna del cantante: si potrebbe immaginare la presenza di Luca Carboni, con cui ha collaborato in San Luca. Dopo la data zero a Lignano Sabbiadoro, le due date allo stadio San Siro e le due bolognesi allo stadio Dall'Ara di Bologna, Cremonini si esibirà il 24 giugno a Napoli, il 28 giugno a Messina, il 3 luglio a Bari, 8 luglio a Padova, il 12 luglio a Torino e il 17 luglio a Roma. Nella scaletta è presente anche una canzone dei Lunapop, Un giorno migliore, che chiude l'ordine delle canzoni. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Cesare Cremonini, già ascoltati nella doppia data allo stadio San Siro di Milano.

La scaletta del concerto di Cesare Cremonini allo stadio Dall'Ara di Bologna il 19 giugno

Stasera, giovedì 19 giugno 2025, Cesare Cremonini ritorna a casa per il primo dei due concerti nel suo stadio: il Dall'Ara di Bologna. Il cantante salirà sul palco alle ore 21, attraversando un viaggio quasi trentennale nella sua musica, aprendo con Alaska Baby che fa parte del suo ultimo album omonimo e chiudendo con Un giorno migliore, uno dei brani più memorabili dei Lunapop, formazione di cui è stato frontman dal 1999 al 2002. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Cesare Cremonini, già ascoltati nella doppia data allo stadio San Siro di Milano.

Alaska Baby

Dicono di me

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La ragazza del futuro

Ora che non ho più te

La nuova stella di Broadway

Buon viaggio (Share The Love)

Lost in the Weekend

Un’alba rosa

Acrobati

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Ragazze facili

Mondo

Logico #1

Grey Goose

Aurore boreali

Nonostante Tutto

Figlio di un re

San Luca

50 Special

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Un giorno migliore