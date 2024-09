Testo, significato e video di Ora che non ho più te, per Cesare Cremonini un voltapagina nella sua vita

video suggerito

Cesare Cremonini (foto di Luigi & Iango)

Cesare Cremonini ha pubblicato la sua ultima canzone Ora che non ho più te, rompendo gli schemi, senza, quindi, aspettare il canonico venerdì, giorno di uscita dei nuovi singoli e degli album. Il cantante aveva annunciato l'uscita di questo nuovo brano e contestualmente aveva anche annunciato il tour negli stadi che lo impegnerà nella primavera estate del 2025, e lo vedrà esibirsi a Milano, Bologna, Napoli, Messina, Bari, Padova, Torino e Roma. In questo viaggio – che arriva a due anni di distanza da La ragazza del futuro -, Cremonini si è fatto accompagnare, per quanto riguarda la produzione artistica, da Alessandro De Crescenzo e Alessio Natalizia, mentre per quanto riguarda il testo, al suo fianco c'è sempre Davide Petrella (alias Tropico).

Cremonini spiega che questa canzone "è il sipario che si apre su un progetto fatto di tante scenografie che svelerò canzone dopo canzone. In questo brano c’è tutta la voglia di tornare a parlare un linguaggio più reale, delle cose che vivo, senza nascondermi. Sto attaccato alla vita: lavoro, viaggio, conosco, mi butto nelle esperienze. Anche le scelte musicali rispecchiano questo atteggiamento, è un brano che vuole farti cantare, urlare, ballare con i piedi per terra".

Testo di "Ora che non ho più te"

Ora che non ho

(Ora che non ho, ora che non ho)

Ora che non ho più te

Lo sai che

Non riposo mai, mai

E baby, tu non mi vedi

Guarda che lo so (Guarda che lo so)

Guarda che lo so come stai

Degli amici cosa dici?

Cicatrici quante ne hai?

E baby, tu non mi credi

A duecento all'ora (A duecento all'ora)

Come un pazzo in autostrada

Che ti cerca ancora (Che ti cerca ancora)

Che ti vuole, che ti chiama

È un'anima sola che (Sola che)

Non sa più dove va

Spegni le luci della città (Yeah)

Così che il cielo si illumina (Yeah)

Balliamo un'ultima volta, ma (Yeah)

È già finita la musica (Yeah)

Spegni le luci della città (Yeah)

Così che il cielo si illumina (Yeah)

Balliamo un'ultima volta, ma (Yeah)

È già finita la musica (Yeah)

Ora che non ho

(Ora che non ho, ora che non ho)

Ora che non ho più te

Lo sai che (Lo sai che)

Non riposo mai, mai

E baby, tu non mi vedi (Ah)

Frequento solo i posti che tu non hai visto mai

Perché ho paura di incontrarti e di un "Ciao, come stai?"

E baby, tu non mi credi

A duecento all'ora (A duecento all'ora)

Come un pazzo in autostrada

Che ti cerca ancora (Che ti cerca ancora)

Che ti vuole, che ti chiama

È un'anima sola che (Sola che)

Non sa più dove va

Spegni le luci della città (Yeah)

Così che il cielo si illumina (Yeah)

Balliamo un'ultima volta, ma (Yeah)

È già finita la musica (Yeah)

Lo vedi il tempo che se ne va (Yeah)

Veloce come una nuvola (Yeah)

Sorridi ancora una volta, ma (Yeah)

Ora la foto è più nitida (Yeah)

Mi accorgo adesso che te ne vai

Tra le mie mani sei piccola (Piccola)

Muovi le ali, sei libera

(Yeah, baby, tu non mi vedi)

(Yeah, baby, tu non mi vedi)

Ora che non ho

Ora che non ho più te

Lo sai che

Non riposo mai, mai

(Yeah)

(Yeah)

(Yeah)

Yeah, baby, spegni le luci della città (Yeah)

Così che il cielo si illumina (Yeah)

Balliamo un'ultima volta, ma (Yeah)

È già finita la musica (Yeah)

Spegni le luci della città (Yeah)

Così che il cielo si illumina (Yeah)

Balliamo un'ultima volta, ma (Yeah)

È già finita la musica (Yeah)

Spegni le luci della città (Yeah)

(Come un pazzo in autostrada) (Uh-uh-uh)

(A duecento all'ora) (Uh, uh)

(A duecento all'ora)

(Come un pazzo in autostrada)

Yeah, baby (Yeah) (Uh-uh)

(A duecento all'ora) (Yeah)

(Come un pazzo in autostrada) (Uh-uh)

(A duecento all'ora) (Yeah) (Uh)

(A duecento all'ora) (Yeah)

(Come un pazzo in autostrada) (Yeah)

Yeah, baby

Il significato di Ora che non ho più te

Cremonini è uno degli artisti pop più amati del Paese e i motivi sono tanti, questa nuova canzone lo dimostra ancora una volta. Il cantautore bolognese riesce sempre a mantenere un'identità pur cercando sempre soluzioni sonore nuove. E anche a livello di struttura del brano cerca sempre qualcosa in più e qui gioca molto con le strofe e col ritornello: di strofe ce ne sono due, c'è un pre ritornello che anticipa i due ritornelli che variano nella composizione degli ultimi versi, poi c'è il classico bridge e outro. La canzone racconta la fine di qualcosa, come spiega lo stesso cantautore: "L’ho scelta come apripista perché ha rappresentato una svolta dal punto di vista della produzione musicale e un voltapagina nella mia vita. Non è un ricordo che voglio ritorni, è un’esperienza che deve diventare biografia, tornando libera. Credo sia importante abbandonare le cose nel momento in cui ti è permesso, è inutile chiudere una relazione, un’amicizia, un rapporto di lavoro, qualunque pezzo della tua vita, prima del dovuto, prima che sia il momento. Esiste un passato nella canzone, esiste un amore finito, ma esiste anche una nuova vita da affrontare per me e per chi era con me. ‘Ora che non ho più te non riposo mai'. Non c’è stato niente di più vero per me. Non servono metafore, quando non riposi più, quando non riesci più a dormire. Poi la nuova musica uscendo ti veste di nuovo, tutto all’improvviso cambia. Sei padrone, per alcuni secondi, del tuo destino".

Il video della nuova canzone di Cesare Cremonini

Da mezzanotte è disponibile anche il nuovo videoclip della canzone “Ora che non ho più te”, prodotto da Borotalco.tv con la regia di Enea Colombi con protagonista lo stesso Cremonini assieme a Caterina Licini. Il video è stato girato in Friuli, nella zona del Magredi del Cellina.

Cremonini tour 2025

A due anni dall'ultimo tour negli stadi e quello invernale nei palazzetti, Cremoni ha scelto di tornare con un altro tour negli stadi che lo vedrà protagonista nel 2025. Il cantautore bolognese, infatti, ha annunciato il “CREMONINI LIVE25”, che lo vedrà impegnato in queste date: 8 giugno Lignano, 15 giugno Milano, 19 e 20 giugno Bologna, 24 giugno Napoli, 28 giugno Messina, 3 luglio Bari, 8 luglio Padova, 12 luglio Torino, 17 luglio Roma.