La scaletta dei concerti di Cesare Cremonini allo stadio San Nicola: l’ordine delle canzoni a Bari

Giovedì 3 e venerdì 4 luglio 2025, Cesare Cremonini farà tappa a Bari con due concerti consecutivi allo Stadio San Nicola, a partire dalle 21.15. Dopo i sold-out registrati a Milano, Bologna, Napoli e Messina, il cantautore bolognese prosegue il suo tour trionfale che, prima di concludersi, farà tappa allo stadio Olimpico di Roma. Di seguito la scaletta con l'ordine delle canzoni.

Giovedì 3 e venerdì 4 luglio 2025, Cesare Cremonini si esibirà allo Stadio San Nicola di Bari con due concerti consecutivi al via dalle ore 21:15. Dopo i sold-out di Milano, Bologna, Napoli e Messina, il cantautore bolognese prosegue il suo tour trionfale. Le due tappe pugliesi – delle quali, di seguito, è disponibile la scaletta – anticipano la risalita dello Stivale, che lo porterà verso le date finali della tournée.

Dopo le due serate baresi, Cremonini approderà a Padova e a Torino per poi esibirsi nelle due date conclusive a Roma, il 17 e 18 luglio allo Stadio Olimpico. Un tour memorabile, reso speciale non solo dal successo dell’ultimo disco Alaska Baby, ma anche dalla celebrazione dei suoi oltre vent’anni di carriera, suggellata dalla pubblicazione in vinile dell’intera discografia.

Non è previsto alcun artista d’apertura: il concerto sarà interamente dedicato a Cremonini e includerà anche alcuni pezzi iconici dei Lunapop, come 50 Special e Un giorno migliore, che chiude lo spettacolo.

La scaletta del concerto di Cremonini allo Stadio San Nicola di Bari

Questa sera e domani, Bari ospita due nuove tappe del tour 2025 di Cesare Cremonini. Il live allo Stadio San Nicola inizierà alle 21:15 e sarà un’occasione unica per riascoltare dal vivo i brani che hanno segnato la sua carriera: da grandi classici come La nuova stella di Broadway e Logico #1 ai pezzi più recenti, tra cui le collaborazioni con Elisa (Nonostante tutto) e Luca Carboni (San Luca).

Di seguito, la scaletta prevista per i concerti baresi, in linea con quelle proposte nelle tappe precedenti del tour:

Alaska Baby

Dicono di me

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La ragazza del futuro

Ora che non ho più te

La nuova stella di Broadway

Buon viaggio (Share The Love)

Lost in the Weekend

Un’alba rosa

Acrobati

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Ragazze facili

Mondo

Logico #1

Grey Goose

Aurore boreali

Figlio di un re

San Luca

50 Special

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Un giorno migliore