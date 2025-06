La scaletta del concerto di Cesare Cremonini allo stadio Franco Scoglio: l’ordine delle canzoni a Messina

video suggerito

Stasera, sabato 28 giugno 2025, Cesare Cremonini si esibirà a Messina, allo stadio Franco Scoglio – San Filippo, dalle ore 21:15. Il cantante, reduce dal doppio appuntamento bolognese allo stadio Dall'Ara, ma soprattutto dal concerto al Diego Armando Maradona di Napoli, continua il suo viaggio in tour che lo porterà nei prossimi giorni anche a Bari, al San Nicola, prima di risalire lo stivale. Una breve pausa dopo la doppia data pugliese che lo porterà alla chiusura del suo tour con quattro concerti, di cui i due finali a Roma, il 17 e il 18 luglio allo stadio Olimpico. Un tour da ricordare per il cantante emiliano, sia per il successo del suo ultimo album Alaska Baby, ma anche e soprattutto per il viaggio nella sua musica ultra-ventennale, che Cremonini ha celebrato con la stampa in vinile di tutta la sua discografia. Non sono previsti opening act del concerto, che vedrà al suo interno anche brani dei Lunapop, come 50 special e Un giorno migliore, che chiude l'evento. Qui i brani con cui si esibirà Cremonini, già ascoltati durante il suo tour negli stadi 2025.

La scaletta del concerto di Cesare Cremonini allo stadio Franco Scoglio di Messina il 28 giugno

Questa sera, sabato 28 giugno 2025, Cesare Cremonini continua il suo tour negli stadi italiani, arrivando in Sicilia con l'appuntamento alle ore 21:15 allo stadio Franco Scoglio – San Filippo di Messina. Sarà l'ennesima occasione di poter ascoltare dal vivo alcuni dei più grandi successi del cantante bolognese, da La nuova stella di Broadway a Logico #1, arrivando anche a brani più recenti come la collaborazione con Elisa in Nonostante Tutto, o quella con Luca Carboni in San Luca. Qui i brani con cui si esibirà Cremonini, già ascoltati durante il suo tour negli stadi 2025.

Alaska Baby

Dicono di me

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La ragazza del futuro

Ora che non ho più te

La nuova stella di Broadway

Buon viaggio (Share The Love)

Lost in the Weekend

Un’alba rosa

Acrobati

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Ragazze facili

Mondo

Logico #1

Grey Goose

Aurore boreali

Nonostante Tutto

Figlio di un re

San Luca

50 Special

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Un giorno migliore