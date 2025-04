video suggerito

Testo e significato di Nonostante Tutto, Cesare Cremonini ed Elisa tornano a duettare in una nuova canzone Nonostante tutto è la nuova canzone che vede collaborare Cesare Cremonini ed Elisa dopo l'esperienza di Aurore boreali, presente in Alaska Baby: ecco test, significato e video della canzone dei due cantautori.

A cura di Redazione Music

Cesare Cremonini ed Elisa (ph Manuel Grazia_1)

Cesare Cremonini e Elisa tornano a collaborare con Nonostante tutto, ultima canzone del cantautore bolognese, dopo che i due avevano già duettato in Aurore boreali, presente nell'ultimo album di Cremonini "Alaska Baby" e nella versione live di Io e Anna, canzone contenuta in Poetica. Due delle voci e delle penne più riconoscibili del panorama musicale italiano, in grado di scrivere la Storia del Pop italiano, quindi, tornano con una canzone che mescola il pop all'elettronica, e ancora una volta riescono a raggiungere l'obiettivo, ovvero quello di scrivere un brano – prodotto da entrambi assieme a Alessio Natalizia (uno dei nostri maggiori artisti elettronici col nome di Not Waving) – che riesce a emergere nonostante la quantità di uscite settimanali.

Testo di "Nonostante Tutto" ft. Elisa

Lo sai che a volte la felicità ha il sapore del mare

Lascia un segno nell'anima, nelle labbra salate

Corrile incontro, tu baciala, non farla aspettare

Se arriva in fondo a una lacrima, tu lasciala entrare

(Nonostante tutto, nonostante solo, nonostante buio)

È una luce accesa

(Nonostante tutto, nonostante voce, nonostante persa)

(Nonostante morto, nonostante persa)

Che mi tiene sveglia

(Nonostante tutto, nonostante presa, nonostante morto)

È una luce accesa

(Nonostante vago, nonostante crеdo, nonostante vago)

Mi rimane la voglia

(Nonostante tutto, nonostantе tutto)

Vado in paranoia

(Nonostante tutto, nonostante tutto)

Se non posso farlo un'altra volta

E poi un'altra ancora

(Nonostante tutto, nonostante tutto)

E poi un'altra ancora

Sento una musica nella testa

La cassa atomica che ci pesta

Non c'è una logica e una festa

La felicità (La felicità)

Voglio una musica che mi prenda

La luce cosmica di una stella

E quella magica (Magica) che ha solo l'alba

Non mi basta mai, mai

Lo sai che a volte la felicità poi ti viene a cercare

Ti lascia un segno nell'anima che ti sembra l'estate

Corrile incontro, tu chiamala

Leggera, senza una nuvola

E se arrivi in fondo a una pagina

Tu non la strappare

(Nonostante tutto, nonostante l'odio, nonostante devo)

È un fuoco acceso

(Nonostante affondo, nonostante cado, nonostante voglio)

Che mi tiene sveglio

(Nonostante tutto, nonostante il prezzo)

(Nonostante troppo, nonostante perso)

Ah, il fuoco accesso

(Sai che vedo il caos sotto questo velo)

(E che l'uomo rovina il cielo)

Mi rimane la voglia

(Nonostante tutto, nonostante tutto)

Vado in paranoia

Se non posso farlo un'altra volta

E poi un'altra ancora

(Nonostante tutto, nonostante tutto, nonostante tutto)

E poi un'altra ancora

Sento una musica nella testa

La cassa atomica dentro le ossa

Non c'è una logica, è una festa

La felicità (La felicità)

Voglio una musica che mi prenda

La luce cosmica di una stella

E quella magica (magica) che ha solo l'alba

E non mi basta mai, mai

(Nonostante tutto, nonostante tutto)

(Uh-uh-uh-uh, uh-uh-uh-uh)

(Nonostante tutto, nonostante tutto)

Non mi basta mai, mai

Il significato di Nonostante tutto

È lo stesso Cesare Cremonini a spiegare l'importanza di questa collaborazione e qual è il senso di questa canzone e della presenza della cantautrice monfalconese: "Nonostante tutto è una dedica pop al mondo di oggi, che promette una felicità sofferta, germogliata dai semi della resilienza. Quel ‘nonostante tutto' che Elisa canta in loop come un mantra è un riff commovente, diretto come il volto di una guerriera piena di cicatrici e ferite che però riesce a sorridere in modo ribelle davanti alle difficoltà. Il ritmo incalzante, ipnotico, del brano ti spinge a ballare nella tempesta, a seguire il beat per non cadere, per non mollare". Cremonini continua spiegando che la "Nonostante tutto è una canzone elettronica ma anche cantautorale, il cui testo ti sprona a lottare e rialzarti, ricordandoti un piccolo miracolo che si compie tutti i giorni: la capacità di trasformare il dolore in gioia". Quello di Cremonini e Elisa è un inseguimento alla felicità, nel testo, ma anche nella componente musicale: "Voglio una musica che mi prenda, la luce cosmica di una stella e quella magica che ha solo l'alba".

Cesare Cremonini ed Elisa (foto di Manuel Grazia)

Il video di Nonostante tutto

Assieme alla canzone è stato pubblicato anche il video di Nonostante tutto – prodotto da Borotalco.tv con la regia di Enea Colombi – che vede protagonisti sia Cesare Cremonini che Elisa, ma soprattutto il corpo di ballo del Collettivo Trasversale (i ballerini sono Alessandra Boschello, Alice De Maio, Andrea Piras, Anita Frezzato, Beatrice Mognol, Davide Boi, Desiré Biasizzo, Elisa Gabellini, Emanuele Algeri, Emma Casati, Federico Ravazzi, Francesca Borri, Francesco Catalfamo, Francesco Lacatena, Giulia Antonazzo, Giuseppe Troise, Jamandra Jay Pangilinan, Lorissa Mullishi, Mirko Monaco, Nicholas Borgogni, Stefano Frigeni, Sára Rebeka Sajgál, Thomas Battista, Yegor Cangiano, Ylenia Minniti) che "si muove in modo sinuoso fino a restituire un’immagine installativa, a volte pittorica della canzone, dando vita all’energia sensuale e dalla grande forza comunicativa sprigionata dal brano." come si legge nella nota stampa.