La scaletta del concerto 2025 di Cesare Cremonini allo stadio Maradona di Napoli: l'ordine delle canzoni Tutto pronto per il concerto di Cesare Cremonini al Maradona di Napoli: appuntamento alle 21 di questa sera. La scaletta con l'ordine delle canzoni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Cesare Cremonini

Tutto pronto a Napoli per il concerto di Cesare Cremonini allo Stadio Maradona: appuntamento alle 21, e stadio che farà registrare il sold-out per l'ex voice dei Lunapop che ha ormai da anni avviato la carriera da solista durante la quale ha pubblicato 8 album e vinto decine di premi. Cremonini salirà sul palco con la band storica che lo accompagna ormai da vent’anni, con alcuni innesti: a cominciare dal produttore elettronico Alessio Natalizia, con cui ha collaborato con successo in alcune nuove canzoni del suo ultimo album “Alaska Baby”, che include la hit “Ora che non ho più te” e “Nonostante tutto” con Elisa. Non è esclusa la presenza di grandi ospiti sul palco del Maradona.

La scaletta del concerto di Cesare Cremonini allo stadio Maradona di Napoli il 24 giugno

Stasera, martedì 24 giugno 2025, Cesare Cremonini farà dunque il suo debutto allo Stadio Maradona di Napoli. La scaletta non è stata resa nota, ma non si distaccherà molto da quella presentata nelle tappe precedenti del tour, e dunque la seguente:

Alaska Baby

Dicono di me

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La ragazza del futuro

Ora che non ho più te

La nuova stella di Broadway

Buon viaggio (Share The Love)

Lost in the Weekend

Un’alba rosa

Acrobati

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Ragazze facili

Mondo

Logico #1

Grey Goose

Aurore boreali

Nonostante Tutto

Figlio di un re

San Luca

50 Special

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Un giorno migliore