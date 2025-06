video suggerito

La scaletta del concerto di Cesare Cremonini allo stadio San Siro a Milano: l’ordine delle canzoni Oggi, domenica 15 giugno, e domani, lunedì 16 giugno, ci sarà il concerto di Cesare Cremonini allo stadio San Siro di Milano. Ecco l’ordine delle canzoni. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È iniziato il tour negli stadi di Cesare Cremonini, il cantante bolognese che da giugno e fino a luglio si esibirà nelle città più importanti. Domenica 15 giugno e lunedì 16 giugno sarà la volta della stadio San Siro a Milano. L'artista farà una doppia data nel capoluogo meneghino. Tutte le date del tour negli stadi sono sold out.

Quello di Cremonini è sicuramente un concerto tanto atteso e per il quale ci si aspetta un grande spettacolo. I fan non vedono l'ora di poter cantare tutti i successi dell'artista. Da "La nuova stella di Broadway" a "Buon Viaggio (Share the love) o Marmellata #25. Potrebbero esserci anche degli ospiti per le due date milanesi, ma per il momento non è stato rivelato nulla. I fan quindi sono in trepidante attesa.

La scaletta del concerto di Cesare Cremonini

Di seguito la scaletta che seguirà il cantante durante la doppia data milanese. Ovviamente potrebbe subire alcune variazioni:

Leggi anche Come raggiungere lo stadio San Siro a Milano per i concerti previsti nel 2025

Alaska Baby

Dicono di me

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La ragazza del futuro

Ora che non ho più te

La nuova stella di Broadway

Buon viaggio (Share the love)

Lost in the weekend

Acrobati

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Un’alba rosa

San Luca

Mondo

Grey Goose

Figlio di un re

Ragazze facili

Nonostante tutto

Logico #1

Aurore boreali

50 Special

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Un giorno migliore

Dopo le due tappe a San Siro, il tour di Cremonini proseguirà: sarà volta di Bologna e ancora Napoli e Messina. Lo spettacolo terminerà con le due tappe allo Stadio Olimpico di Roma. Ecco il calendario di tutti i concerti in programma.