video suggerito

La scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a San Siro: l’ordine delle canzoni È iniziato il tour negli stadi della band Pinguini Tattici Nucleari dopo l’uscita dell’ultimo album Hello Word. Il gruppo, capitanato da Riccardo Zanotti, calcherà il palco dello stadio San Siro a Milano in una doppia data: la prima sarà oggi, martedì 10 giugno, la seconda invece domani, mercoledì 11 giugno. Ecco la scaletta. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È iniziato il tour negli stadi della band Pinguini Tattici Nucleari dopo l'uscita dell'ultimo album Hello Word. La prima data è stata alla RCF Arena di Reggio Emilia e si è svolta sabato 7 giugno. Adesso il gruppo, capitanato da Riccardo Zanotti, calcherà il palco dello stadio San Siro a Milano in una doppia data: la prima sarà oggi, martedì 10 giugno, la seconda invece domani, mercoledì 11 giugno. Entrambi gli eventi inizieranno alle 20.30. Non ci sono notizie relative a possibili ospiti.

Dopo le date milanesi, sarà la volta dello stadio Olimpico Grande Torino, dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e infine lo Stadio Olimpico di Roma.

Durante il concerto, i fan potranno ballare e cantare a squarciagola i brani più famosi del gruppo: Giovani Wannabe, Ringo Star, Scrivile Scemo, Antartide e così via. La band canterà anche Migliore, la canzone dedicata a Giulia Tramontano e al piccolo Thiago, uccisi a maggio 2023 dal compagno Alessandro Impagnatiello. Durante la data in Emilia Romagna, il brano è stato anticipato da un video della sorella Chiara Tramontano.

Di seguito la scaletta del concerto, che potrebbe subire variazioni dell'ultimo minuto:

Hello World

Giovani Wannabe

Ringo Starr

Romantico ma muori

Hold On

Ricordi

La storia infinita

Amaro

Bottiglie vuote

Alieni

Bergamo

Scrivile scemo

Antartide

Coca zero

Lake Washington Boulevard

Piccola volpe

Islanda

Medley

Dentista Croazia

Verdura

La banalità del mare

Giulia

Ridere

Migliore

Rubami la notte

Pastello bianco

Titoli di coda