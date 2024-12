video suggerito

La canzone dei Pinguini Tattici Nucleari per Giulia Tramontano e il post della sorella: “Canterò per te” La canzone dei Pinguini Tattici Nucleari per Giulia Tramontano: la 29enne è stata uccisa al settimo mese di gravidanza dal compagno Alessandro Impagnatiello il 27 maggio 2023. La sorella Chiara: “Grazie per averle dato vita attraverso la musica” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Il visual di "Migliore", la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari dedicata a Giulia Tramontano

Una canzone per Giulia Tramontano e il figlio Thiago. L'ha scritta la band italiana del momento, i Pinguini Tattici Nucleari, che nell'ultimo album Hello World ha inserito anche il brano Migliore: una struggente ballata dedicata alla 29enne assassinata con 37 coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello il 27 maggio 2023, quando era al settimo mese di gravidanza. Per il suo omicidio, lo scorso 25 novembre l'ex barman di Senago è stato condannato alla pena dell'ergastolo.

“Dopo un tragico caso di femminicidio, nauseato e incredulo, ho preso un foglio e mi sono messo al pianoforte", ha raccontato il frontman del gruppo Riccardo Zanotti. "Sono consapevole che il mondo non si cambia con la musica, ma se anche solo una canzone può portare a un dibattito al bar, in una scuola o in uno spogliatoio, allora ha fatto il suo. Pure nel buio più profondo, non dobbiamo smettere di sperare in un futuro migliore”.

Chiara Tramontano: "Giulia, canterò per te"

È nata così Migliore, canzone subito condivisa dalla sorella Chiara Tramontano in una storia Instagram. "La canterò a squarciagola per te", le sue parole commosse."Grazie per averle dato vita attraverso la vostra musica", ha scritto poi, taggando il profilo ufficiale dei Pinguini Tattici Nucleari. "Resti tu, Giulia, piccola donna che cammini tra le stelle".

Il testo di Migliore, la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari per Giulia Tramontano

A un tratto il bambino guardò

Sua madre negli occhi, a metà del percorso

Chiese: dove si arriva da qui?

Lei disse: non so, ma spero in un posto

Migliore

Migliore

Vorrei insegnarti parolacce che non devi dire

Nel poco tempo che rimane prima che il tuo tempo non esista più

Vorrei insegnarti a fare tardi, sai

Magari con gli amici

Mentre ti aspetto a notte fonda sul divano in compagnia della tv

Ma il mondo ha deciso di no

Ho provato a combatterlo, però non si può

Ti avrei dato un secolo, un anno, due ore

Ma forse ti meriti un tempo migliore

Un tempo migliore

Piccola donna, che cammini tra le stelle

Mostri le ferite che nascondi tra la pelle, sono 37

Sei la rima fiore amore

La più difficile che ci sia

La trovi solo se hai fortuna in certe notti bianche di periferia

Ma il mondo ha deciso per noi

Che siamo due vittime del senno di poi

Tramontano le nuvole, ma resterà il sole

Perché tu ti meriti un giorno migliore

Tu dormi, bambino, ti avrei dato il nome di un lungo cammino

Che strano destino, andarsene a maggio come due fragole

Giro in tondo ormai da ore

Ho una sola direzione

Seguo il ritmo del tuo cuore che ancora non c’è

Ho finito le parole

Cerco il mio finale e so che

Forse non sarà il migliore

Ma almeno sarà qui con te