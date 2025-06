Chiara Tramontano al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari: “Grazie a Giulia possiamo immaginare un mondo migliore” Chiara Tramontano è apparsa in video durante in concerto dei Pinguini Tattici Nucleari al Campovolo di Reggio Emilia per ricordare la sorella Giulia, uccisa nel 2023 dal compagno. “Non è diventata un simbolo, è rimasta una persona” Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

Giulia e Chiara Tramontano

Una dedica inaspettata sul prato del Campovolo a Reggio Emilia, dove ieri si è tenuto il maxi concerto dei Pinguini Tattici Nucleari. È quello di Chiara Tramontano, apparsa in video davanti alle decine di migliaia di presenti per ricordare la sorella Giulia, uccisa nel maggio del 2023 dal compagno Alessandro Impagnatiello.

"A volte la vita sembra una promessa non mantenuta. Non perché manchi qualcosa, ma perché quello che c'era non ha avuto tempo di compiersi. Giulia, mia sorella, era una promessa. E con lei lo era il piccolo Thiago", ha detto riferendosi al feto che la sorella, che quando è stata colpita da 37 coltellate era incinta al settimo mese, portava in grembo: sarebbe nato nell'estate del 2023. "Un amore che stava diventando casa, battito, voce. Giulia non è una di quelle persone che chiedono spazio, ma sanno riempirlo con la forza. Giulia rideva con gli occhi, sapeva leggere il silenzio. E no, non è diventata un simbolo. È rimasta una persona".

Il breve filmato, proiettato sul palcoscenico dalla band bresciana, ha introdotto l'esecuzione del brano Migliore, che secondo quanto dichiarato dal frontman Riccardo Zanotti ha avuto origine proprio dalla tragica vicenda di Giulia Tramontano. Vicenda sfociata in un processo ancora non concluso: dopo la condanna all'ergastolo in primo grado, la difesa di Impagnatiello ha infatti presentato richiesta di appello. "Questa canzone non è un ricordo, ma un passaggio. Un varco verso un mondo che non abbiamo avuto, ma che forse possiamo ancora immaginare", ha concluso Chiara Tramontano, tra gli applausi della folla. "Possiamo immaginare un mondo migliore".