video suggerito

La scaletta del concerto 2025 di Marco Mengoni allo Stadio Maradona: l’ordine delle canzoni a Napoli Marco Mengoni terrà questa sera, 26 giugno, il primo concerto del suo tour negli stadi al Maradona di Napoli: in scaletta dovrebbero esserci canzoni come Sto bene al mare, Esseri umani, Ti ho voluto bene veramente e Guerriero. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marco Mengoni

Questa sera 26 giugno Marco Mengoni si esibirà allo stadio Maradona di Napoli nella prima tappa del tour Marco Negli Stadi 2025 che ha visto il cantante esibirsi per la data zero il 21 giugno dallo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. IL cantante torna negli stadi italiani con un concerto con molti sold out, compresa la data partenopea e forte del successo dell'ultimo singolo Sto bene al mare, in cui collabora con Sayf e Rkomi che lo hanno accompagnato anche nelle prove generali. Dopo il concerto a Napoli, dove ci si aspettano oltre 40 mila persone, Mengoni sarà il 2 luglio a Roma (Stadio Olimpico), il 5 e il 6 luglio a Bologna (Stadio dall’Ara), il 9 luglio a Torino (Stadio Olimpico), il 13 e il 14 luglio a Milano (Stadio San Siro), il 17 luglio a Padova (Stadio Euganeo), il 20 luglio a Bari (Stadio San Nicola) e si chiuderà con due date, il 23 e 24 luglio a Messina (Stadio San Filippo).

La scaletta del concerto di Marco Mengoni allo Stadio Maradona il 26 giugno

La mappa del Maradona di Napoli, con ingressi e botteghino, per il concerto di Marco Mengoni

Marco Mengoni si esibirà nella prima tappa del suo tour negli stadi al Maradona di Napoli – l'ultima volta in Campania fu allo stadio Arechi di Salerno – che è tutto esaurito. Il cantante prevede una lunga scaletta di oltre 30 canzoni che attraverseranno tutta la sua carriera artistica compresi gli ultimi singoli Sto bene al mare e ManDarE TuTto All'aRIA, ma il cantante si esibirà in alcune delle sue hit che lo hanno reso uno degli artisti più amati del Paese. Tra le canzoni ci dovrebbero essere brani come Ti ho voluto bene veramente, Guerriero, Cambia un uomo, Luce (la canzone dedicata alla madre), Hola, Due vite, L'essenziale, fino a Pazza musica e Esseri umani, e a Lignano ha cantato anche una cover di Blac Hole Sun dei Soundgarden. Ecco la scaletta con cui si è esibito nella data zero.