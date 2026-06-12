La scaletta del concerto di Luciano Ligabue allo stadio Olimpico di Roma, l’ordine delle canzoni
Comincia questa sera, 12 luglio, la leg negli stadi del tour di Luciano Ligabue che si esibirà allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo la data zero del 5 giugno allo Stadio Comunale di Bibione (Venezia), il cantautore di Correggio prosegue il suo "La notte di certe notti", cominciata nel 2025 con i concerti alla RFC Arena di Reggio Emilio e quella alla Reggia di Caserta e proseguirà con gli appuntamenti del 17 giugno all’Allianz Stadium di Torino quello del 20 giugno (a un anno esatto da Campovolo 2025) allo Stadio San Siro di Milano. Concerti che lo trasporteranno direttamente al gran finale nei principali Palazzetti italiani a partire da settembre, quando si esibirà all'Arena di Verona.
La scaletta del concerto di Luciano Ligabue all'Olimpico di Roma
Dopo Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Cesare Cremonini, Eros Ramazzotti, tocca proprio a Ligabue dare il la ai concerti a giugno. Una serie di live che vede protagonisti artisti che da anni scrivono pagine importanti della musica. Per Liga è la coda delle celebrazioni per il trentennale di “Certe notti” e dell’album “Buon Compleanno Elvis”, e il ventennale del primo Campovolo. In questo tour porterà alcune delle sue canzoni memorabili, stando a quanto visto a Bibione, per la data zero. Ligabue, infatti, dovrebbe suonare canzoni come "Balliamo sul mondo", "Piccola stella senza cielo", "L'odore del sesso", "L'odore del sesso", "Sogni di R&R", "Urlando contro il cielo", "Tra palco e realtà" e ovviamente "Certe notti", tra le altre. Con lui sul palco Fede Poggipollini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Mel Previte (chitarra), Niccolò Bossini (chitarra), Luciano Luisi (tastiere), Davide Pezzin (basso) e Lenny Ligabue (batteria). Ecco la probabile scaletta:
- Balliamo sul mondo
- Marlon Brando è sempre lui
- Bambolina e barracuda
- Non è tempo per noi
- Piccola stella senza cielo
- Miss Mondo
- Si viene e si va
- L'odore del sesso
- Il mio nome è mai più (LigaJovaPelù – solo prima strofa e ritornello)
- Una vita da mediano
- Qualcuno ha visto, per caso, il mio cane blu elettrico monofase?
- Sulla mia strada
- Fuori come va?
- Tutti vogliono viaggiare in prima
- Ti sento
- Eri bellissima
- Questa è la mia vita
- Sogni di R&R
- Nessuno è di qualcuno
- Lambrusco coltelli rose & pop corn
- Libera nos a malo
- Sarà un bel souvenir
- Lambrusco & pop corn
- Urlando contro il cielo
- Leggero
- Quella che non sei
- Happy Hour
- Tra palco e realtà
- Bis
- I "ragazzi" sono in giro
- Certe notti