La scaletta del concerto di Luciano Ligabue allo stadio Olimpico di Roma, l’ordine delle canzoni

Venerdì 12 giugno Luciano Ligabue comincia il suo tour negli stadi italiani all’Olimpico di Roma, dove porterà alcuni tra i suoi maggiori successi. Ecco la probabile scaletta.

Luciano Ligabue – ph. Francesco Prandoni

Comincia questa sera, 12 luglio, la leg negli stadi del tour di Luciano Ligabue che si esibirà allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo la data zero del 5 giugno allo Stadio Comunale di Bibione (Venezia), il cantautore di Correggio prosegue il suo "La notte di certe notti", cominciata nel 2025 con i concerti alla RFC Arena di Reggio Emilio e quella alla Reggia di Caserta e proseguirà con gli appuntamenti del 17 giugno all’Allianz Stadium di Torino quello del 20 giugno (a un anno esatto da Campovolo 2025) allo Stadio San Siro di Milano. Concerti che lo trasporteranno direttamente al gran finale nei principali Palazzetti italiani a partire da settembre, quando si esibirà all'Arena di Verona.

La scaletta del concerto di Luciano Ligabue all'Olimpico di Roma

Dopo Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Cesare Cremonini, Eros Ramazzotti, tocca proprio a Ligabue dare il la ai concerti a giugno. Una serie di live che vede protagonisti artisti che da anni scrivono pagine importanti della musica. Per Liga è la coda delle celebrazioni per il trentennale di “Certe notti” e dell’album “Buon Compleanno Elvis”, e il ventennale del primo Campovolo. In questo tour porterà alcune delle sue canzoni memorabili, stando a quanto visto a Bibione, per la data zero. Ligabue, infatti, dovrebbe suonare canzoni come "Balliamo sul mondo", "Piccola stella senza cielo", "L'odore del sesso", "L'odore del sesso", "Sogni di R&R", "Urlando contro il cielo", "Tra palco e realtà" e ovviamente "Certe notti", tra le altre. Con lui sul palco Fede Poggipollini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Mel Previte (chitarra), Niccolò Bossini (chitarra), Luciano Luisi (tastiere), Davide Pezzin (basso) e Lenny Ligabue (batteria). Ecco la probabile scaletta: