“Greta Gerwig fa solo film belli”, sui social tutti pazzi per la regista di Barbie

È scoppiata la Greta Gerwig mania insieme alla Barbie mania. Nel mondo del cinema, poche sono come la regista che – proprio al pari di Cristopher Nolan – sembra non sbagliare mai un colpo. Sui social sta girando un meme che mostra la regista e attrice sorridente mentre accanto ci sono i suoi tre film da regista con le medie incredibili di Rotten Tomatoes, l'aggregatore che raccoglie recensioni e valutazioni della migliore critica cinematografica.

Il successo di Lady Bird

I tre film di Greta Gerwig sono dei grandi successi, possiamo già considerare Barbie di questo cerchio magico. La regista ha dimostrato di saper narrare storie autentiche e coinvolgenti e di non sbagliare mai un colpo. Lady Bird, quella che si può considerare l'opera prima della regista, ha addirittura un gradimento del 99% su Rotten Tomateos. Significa che tra i critici (migliaia) che partecipano alle valutazioni, non c'è stata nessuna recensione negativa. Quel film, interpretato da Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges e Timothée Chalamet, ai Premi Oscar ottenne cinque candidature. Vinse due Golden Globe. Per il sito Rotten Tomatoes è, a tutt'oggi, il record del "film con il più alto numero di recensioni completamente positive".

L'impegnativo Piccole Donne

Con il suo secondo film, "Piccole donne", Greta Gerwig ha dimostrato ancora una volta la sua maestria nella regia. E soprattutto il fatto di sapersi misurare con l'impegnativa prova di un adattamento, come quello del celebre romanzo di Louisa May Alcott. Anche qui, i critici di Rotten Tomateos sono rimasti conquistati, così come gli spettatori. Il sito ha consegnato una percentuale del 95%. Nel cast, tornano Saoirse Ronan, Timothée Chalamet e Tracy Letts. Ci sono anche Emma Watson, Florence Pugh, Laura Dern e Meryl Streep.

La follia rosa di Barbie

"Barbie", uscito ieri nei cinema, è il terzo film di Greta Gerwig ed è già considerato un grande successo dai critici internazionali di Rotten Tomateos. La pellicola ha ottenuto un impressionante 93% di valutazione positiva sull'aggregatore. Il comedy-drama con Margot Robbie e Ryan Gosling racconta la storia della bambola più famosa del mondo che, per un motivo, viene cacciata da Barbie Land e costretta a misurarsi con il mondo reale. La prossima sfida di Greta Gerwig sarà convincere i più scettici sulla Biancaneve senza nani e senza principe: è lei, infatti, ad aver scritto il soggetto del nuovo film Disney.