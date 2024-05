Serale di Amici 2024, finalisti e chi sarà eliminato: le anticipazioni della semifinale

Cambio di programmazione per il Serale di Amici che eccezionalmente va in onda stasera, domenica 12 maggio. L'appuntamento per la semifinale è sempre alle ore 21.30 su Canale 5 con Maria De Filippi. Questa sera scopriremo chi sono i finalisti di questa edizione del talent: stando alle anticipazioni, i primi quattro dovrebbero essere Marisol, Dustin, Petit e Holden. A rischio eliminazione, invece, ci sono Mida e Sarah che si sfideranno per l'ultimo posto in finale. Gli ospiti della puntata sono Articolo 31, Irama e Geppi Cucciari.