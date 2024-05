video suggerito

Jurman contro Holden, che non ha preparato un guanto di sfida ad Amici: “Vorrei uscisse dal talent” Luca Jurman ha attaccato Holden dopo la Settima puntata del Serale di Amici 23. L’ex professore di canto del talent ha commentato l’atteggiamento del cantante, che non ha preparato un guanto di sfida assegnatogli: “Una grandissima figura di me**a, vorrei andasse fuori dal programma”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Luca Jurman contro Holden. L'ex professore di Amici ha attaccato il cantante, ancora in gara in questa edizione del talent, dopo la sua decisione di non preparare un guanto di sfida per dedicarsi al suo EP, come si è visto durante l'ultima puntata del Serale, andata in onda sabato 4 maggio.

L'attacco di Luca Jurman a Holden

"Vorrei che tu andassi fuori dal programma. Immediatamente, senza passare dal via", ha Jurman in una diretta sui social a proposito di Holden e del suo atteggiamento. Il cantante, durante l'ultima puntate del Serale, ha spiegato di non essere riuscito a preparare il guanto si sfida perché impegnato a lavorare al suo inedito. "Cosa ca**o ci stai a fare lì? Povero ciccio, ma se stavi zitto facevi una figura migliore. Potevate dire che non eravate riusciti a preparare il guanto e accettavate la sconfitta a tavolino", ha continuato l'ex professore di canto del talent. E poi ha rincarato ancora la dose: "Una grandissima figura di me**a. Nessuno dice neinte, tutti a giustificarlo".

Holden e il guanto di sfida rifiutato al Serale: cosa è successo

Durante la settima puntata del Serale di Amici, Holden non ha preparato un guanto di sfida lanciatogli dalla professoressa Lorella Cuccarini. "Non sapevo che Holden non stesse preparando questo guanto perché i ragazzi questa settimana avevano delle consegne. Per questo motivo credo che perderemo a tavolino", ha spiegato il suo professore Rudy Zerbi. Il cantante ha precisato poi il motivo della sua mancanza:

Sono tre settimane che faccio le sei di mattina. Volevo solo spiegarlo perché si capisca che non è stata una questione di rispetto ma ho consegnato l'ep stanotte. Ho curato ogni aspetto di questo ep e alle 7 di questa mattina ho cominciato a lavorare sul guanto ma non ci sono riuscito.

"Anche gli altri hanno lavorato sugli ep", ha ribattuto Cuccarini. "Non tutti curano ogni aspetto, alcuni inviano le voci e basta. Mi spiace se passa che non mi impegno", ha continuato Holden. A quel punto è intervenuta anche Maria De Filippi: "Non sta passando il fatto che non ti impegni, solo che anche chi non si produce gli ep fa fatica. Lorella è intervenuta solo perché sembrava togliessi valore agli altri".