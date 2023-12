Chi è Martina di Amici 23: dalla sfida con Stella alla standing ovation per I Have Nothing Martina, nome d’arte di Martina Giovannini, è una concorrente di Amici 2023: dopo aver vinto la sfida con Stella, ha conquistato una standing ovation con I Have Nothing di Whitney Houston. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Martina, concorrente Amici 2023/2024

Martina, nome d'arte di Martina Giovannini, è una nuova concorrente di Amici 2023: la giovane cantante di origini romane è subentrata lo scorso 26 novembre a Stella Cardone, preferita dall'insegnante Anna Pettinelli. Non avendo ancora inciso un inedito come gli altri concorrenti del talent, Martina si è però messa in mostra con alcune cover interessanti. L'ultima in ordine di tempo ha meritato anche la standing ovation del pubblico: si tratta di I Have Nothing di Whitney Houston. Ma andiamo a scoprire chi è Martina.

Chi è Martina Giovannini, la nuova cantante di Amici 23

Martina, nome d'arte di Martina Giovannini è una delle nuove concorrenti nella categoria canto ad Amici 2023. Presentatasi al pubblico lo scorso 26 novembre nella sfida, poi vinta, con Stella Cardone, Martina ha rivelato nelle ultime settimane anche le sue origini sudamericane. Nata nel 2000 da padre italiano e madre brasiliana, Martina ha anche un fratello e una sorella più piccoli di lei. Sul suo profilo Instagram, è possibile anche vedere che ha completato ad ottobre 2022 il corso di studi triennale in Biotecnologie all'Università La Sapienza di Roma. Qui il suo profilo Instagram.

La carriera musicale di Martina

Non sono presenti ancora inediti sulle piattaforme di streaming di Martina, ma la giovane cantante romana ha già avuto esperienze passate nel mondo della musica. Ritornando indietro di due anni, la sua partecipazione e conseguente vittoria al Tour Music Fast National Final 2021, kermesse tenuta a Roma, ne avevano evidenziato le abilità. Nel frattempo, sul suo profilo TikTok, Martina ha collezionato migliaia di followers proponendo cover principalmente in inglese: da I set fire to the rain di Adele a Oceans dei Hillisong United. Martina ha più volte raccontato nella casetta di parlare fluentemente in italiano e portoghese, ma di aver sperimentato principalmente la lingua inglese per le sue canzoni. Lo prova anche la scelta di I Have Nothing di Withney Houston nella scorsa puntata.

Il percorso di Martina ad Amici 2023

Martina si è mostrata al pubblico di Amici per la prima volta lo scorso 26 novembre, quando dopo la decisione di Anna Pettinelli di mettere in sfida la sua allieva Stella Cardone, le ha dato la possibilità di sfidarla. Giudicate dal produttore Charlie Rapino, Martina ha vinto la sfida cantando Stand up di Cynthia Erivo, contro Stella che si è esibita con A song for you di Leon Russell. La vittoria le ha permesso di partecipare anche alla sfida della settimana successiva, contro Holden e Mew: lo scontro non l'è stato favorevole, provocandole anche un pianto a dirotto nella casetta, oltre alla penalizzazione di un punto che ha coinvolto l'intera squadra Pettinelli. Nell'ultima puntata invece, Martina ha convinto il pubblico, cantando I Have Nothing di Whitney Houston: la sua interpretazione è stata accompagnata dalla standing ovation del pubblico.